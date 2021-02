Intanto a Sulmona riapre lo sportello della Camera di Commercio

Sulmona,9 febbraio – Finalmente una buona notizia per i sulmonese e non solo.Presto in città lo sportello della Camera di Commercio a supporto delle imprese del territorio.Lo ha annunciato oggi il sindaco della città Anna Maria Casini. Dopo la mia sollecitazione degli scorsi giorni, ringrazio la neo Presidente della nuova Camera di Commercio Gran Sasso L’Aquila Teramo Antonella Ballone che in tempi rapidissimi ha risposto e ha voluto incontrarmi in una riunione, che si è tenuta ieri in modalità telematica.

Ci siamo confrontate su tanti progetti per Sulmona e sulle attività produttive di tutta l’area, con uno sguardo al futuro.

Ora più che mai occorre sostenere con nuovi strumenti e con maggiore convinzione il tessuto produttivo locale. Ha assicurato la prossima riapertura dello sportello nella sede della ex Caserma Pace, in convenzione con il Comune di Sulmona. Nel ringraziarla di cuore- ha concluso il sindaco- per l’attenzione concretamente mostrata formulo i miei migliori auguri per un buon lavoro a lei, alla Giunta e all’intero Consiglio della CCIAA in un momento in cui le istituzioni devono fare sinergia nell’interesse della collettività”