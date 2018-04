Inquinamento fiume Aterno: Di Felice, ora fare presto

Vittorito, 23 aprile– E’ proprio di questi giorni la notizia che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha accertato la presenza di Salmonella nel fiume Aterno che scorre in Valle Peligna. Lo stesso bacillo qualche mese fa è stato rinvenuto nell’alta Valle dell’Aterno. I Sindaci chiedono convocazioni di tavoli urgenti tra tutti gli enti preposti ed emettono ordinanze volte a porre il divieto di captazione a fini irrigui e di utilizzo dell’acqua per abbeverare il bestiame.

L’Aterno, come molti altri fiumi abruzzesi, è “malato”: numerosi sono gli scarichi abusivi, sia civili che industriali, mentre i depuratori sono fuori norma e spesso malfunzionanti.

La situazione del fiume oltre all’evidente danno per la biodiversità e per la salute umana ci pone anche ad una grande distanza da quelli che sono gli obiettivi richiesti dalla Comunità Europea per il raggiungimento di un’adeguata qualità delle acque : il mancato raggiungimento di tali obiettivi ci condanna a procedure di infrazione.

Dichiara Francesco Di Felice, consigliere del Comune di Vittorito con delega all’ambiente: “uno strumento fondamentale per affrontare tale situazione critica è il Contratto di Fiume, accordo tra Comuni, Autorità di Bacino, Imprese, Associazioni e Comunità Locali volto ad elaborare il piano di gestione del corso d’acqua. Il Contratto di Fiume Aterno ad oggi è attivo e coinvolge buona parte dei Comuni lungo l’asta fluviale insieme ad Enti.

E’ di fondamentale importanza che i finanziamenti che andranno a sostanziare i Contratto del Fiume Aterno siano in primo luogo utilizzati per un progetto complessivo volto ad individuare le cause dell’inquinamento dell’Aterno stesso ed a mettere in campo tutte le azioni necessarie per un adeguato risanamento delle acque, recuperando la naturalità degli habitat. Tutelando il fiume, proteggiamo la natura, la biodiversità e la nostra salute”. (h.9,00)