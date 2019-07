Inps: pubblicato bando concorso ” Progetto Archimede” per borse di studio a Master Universitari

Sulmona, 3 luglio– L’Inps rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale il Bando di concorso “Progetto Archimede”, per il conferimento di 40 borse di studio per la partecipazione Master universitari in “entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start up, per l’anno accademico 2019-2020.Il bando è riservato ai figli e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.A seguito della pubblicazione dell’«Avviso di ricerca e selezione di Master universitari in “entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start up», di cui al messaggio 1455 del 9 aprile 2019, le proposte formative ritenute convenzionabili sono quelle pervenute dalla Libera Università degli studi LUISS Business School per n. 25 posti e dall’Ateneo estero di Cartagena (Spagna) per n. 15 posti per un totale di 40 borse di studio assegnabili.Pertanto, si potrà accedere al “Progetto Archimede” solo se ammessi, a seguito della presentazione di un’idea imprenditoriale, ai master universitari in “entrepreneurship” presso le suddette Università.I richiedenti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione la proposta di idea imprenditoriale oggetto di valutazione per l’accesso al Master, redatta in base all’allegato 2 del bando.Una commissione Inps valuterà l’idoneità dell’idea imprenditoriale presentata dal candidato e attribuirà i punteggi per la redazione della graduatoria.I vincitori del Bando saranno i primi 40 partecipanti utilmente collocati in graduatoria.(h. 19,30)