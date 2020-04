Inps: domande di reddito e pensione di cittadinanza anche sul sito dell’Istituto

Sulmona, 21 aprile- Le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza possono essere presentate anche attraverso il sito internet istituzionale www.inps.it.È un’ulteriore misura adottata dall’Istituto per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID 19, evitando gli spostamenti delle persone. Finora, le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza potevano essere presentate:

tramite Poste Italiane S.p.A;

accedendo, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;

presso i centri di assistenza fiscale (caf);

presso i patronati.

Come per tutte le richieste di prestazione, Reddito e Pensione di cittadinanza possono essere richiesti all’Istituto con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Il servizio è raggiungibile nella sezione reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza del sito www.inps.it.

Si ricorda, fa sapere l’Inps, che, per la valida presentazione della domanda, il richiedente la prestazione dovrà essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque dovrà aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica al momento della presentazione della domanda.(h.8,30)