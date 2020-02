Inps avvia nuovo servizio per agevolare informazioni ai pensionati

Sulmona, 11 febbraio– Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Con l’obiettivo di accrescere costantemente la qualità dei propri servizi verso i cittadini, l’INPS si propone di migliorare la comunicazione con i pensionati e, in particolare, la comprensione del “passaggio critico” dall’importo lordo di pensione a quello netto in pagamento, facilitando la lettura delle componenti del cedolino mensile.

Il nuovo servizio che l’INPS ha avviato consiste nella pubblicazione mensile, sul sito internet istituzionale, di una news che illustra le principali voci presenti nel cedolino di ciascun mese, sia per la generalità dei pensionati che per specifiche platee. Il nuovo servizio è stato attivato dal cedolino del mese di febbraio e quindi i pensionati potranno d’ora in poi consultare mese per mese, tramite il servizio on line, le voci principali del cedolino.

La pagina web è consultabile attraverso il seguente percorso www.inps.it/ Inps Comunica / Notizie / Pensionati: il cedolino di pensione di febbraio 2020.