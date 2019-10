Iniziano i lavori sulla S.P. 10 “Peligna” nel Comune di Raiano

Raiano, 16 ottobre– Inizieranno lunedì prossimo, 21 ottobre, i lavori sulla S.P. n. 10 “Peligna” per interventi di messa in sicurezza della scarpata dal km. 9+100 al km. 9+500 situata nel Comune di Raiano (. I lavori erano attesi dal febbraio 2012, quando la strada venne chiusa al traffico in seguito all’eccezionale ondata di maltempo, e mai riaperta, creando notevoli disagi agli utenti che percorrevano il tratto che collega il Comune di Raiano a Vittorito.

I lavori ammontano complessivi € 499.923,73 comprensivo dei costi della sicurezza e € 5.219,40 per costi attuazione piano di sicurezza, ed € 167.159,50 ed affidati alla Società Masci Giovanni & figli di Teramo. La consegna dei lavori è avvenuta questa mattina presso la sede municipale di Raiano alla Presenza del Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, del Sindaco di Raiano, Marco Moca, del vice Sindaco di Vittorito, del dirigente della viabilità della Provincia dell’Aquila, Ing. Nicolino D’Amico, del direttore dei lavori e l’impresa affidataria. I lavori, come da intesa, dureranno circa quattro mesi, condizioni meteorologiche permettendo e consentiranno la riapertura di una strada chiusa da oltre 8 anni. Soddisfazione del Sindaco di Raiano, che ha ringraziato l’amministrazione Provinciale, per aver accelerato negli ultimi mesi la procedura per l’avvio immediato dei lavori, la cui mancata esecuzione, ha prodotto disagi e danni economici alle comunità.