Informazione e cultura, insieme si può’. La grande scommessa ai tempi del Covid

Sulmona,4 novembre– Si chiama ABR24 NEWS la piattaforma digitale d’informazione abruzzese che, a seguito del DPCM del 24 ottobre, ha deciso di ospitare e promuovere gli spettacoli, le esibizioni e le rappresentazioni circoscritte al periodo delle restrizioni.

I confini dell’informazione vengono messi di nuovo a dura prova dal corso degli eventi che stanno colpendo il mondo; le notizie e la cultura in generale rappresentano una certezza sociale capace di adattarsi agli avvenimenti.

In termini giornalistici si chiama “buco” quella notizia che non viene pubblicata per mancanza di mezzi e che lascia un vuoto all’interno dello schema. Per evitare che la cultura possa “bucare” i teatri, ecco che nasce l’idea di poter assistere agli spettacoli nella completa sicurezza domestica.

L’iniziativa non è nuova nel mondo editoriale, molti colossi nazionali hanno già adottato escamotage simili, ma l’Abruzzo non rimane indietro e si adatta alla nuova liquidità culturale e informativa.

Gli enti culturali, i teatri e le associazioni troveranno una nuova sede nella homepage di ABR24 NEWS dove si potrà trovare un box interamente dedicato all’iniziativa.

la vetrina virtuale sarà fruibile da tutti e a tutti. Per poter promuovere o annunciare news ed eventi è sufficiente inviare un comunicato stampa o informazioni sull’appuntamento specifico, per quanto riguarda la rappresentazione in streaming dell’evento basterà inviare il link o il codice embed del flusso video.

“Nel momento più difficile che l’Italia e la sua economia abbiano vissuto negli ultimi decenni- spiega l’editore di ABR24.IT- ci è sembrato giusto dare il nostro contributo. L’obiettivo- continua ABR24 MEDIA- è quello di sostenere e valorizzare gli sforzi di tutte le realtà culturali che, non potendo accogliere il pubblico, decidono comunque di non fermarsi. L’auspicio è che l’iniziativa, nella sua semplicità, possa contribuire a sostenere il mondo della cultura abruzzese, nonché rappresentare un’opportunità per i lettori e per il pubblico di continuare a seguire spettacoli ed eventi” così conclude l’editore.

Ruolo fondamentale quello della redazione che si occuperà della pubblicazione dello streaming video nelle news che verranno poi diffuse sfruttando a pieno tutti i canali social disponibili.

Le “breaking news” verranno dispensate su WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram e posta elettronica. Inoltre, se necessario, sarà possibile trovare le news periodiche relative ad un determinato appuntamento.

Chiara Del Signore

(ph da facebook.com)