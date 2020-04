“ Infodemia” e l’emergenza dei rapporti sociali,il manuale di Giancarlo Manfredi

Sulmona, 27 aprile– In una condizione sociale paragonabile alla serie tv “The society” in cui l’intera popolazione nazionale si trova rinchiusa all’interno delle proprie abitazioni, i social network diventano un luogo sicuro volto ad accorciare le distanze e a mantenere vivo lo scambio di idee.

Il viaggio in Rete dell’opinione pubblica ha acquistato ulteriore valore con l’avvento dell’emergenza del Covid-19. L’uomo convive da sempre con il timore di una pandemia e quest’ultima innesca un complesso meccanismo di comunicazione di emergenza. Quali sono le linee guida da seguire per non imbattersi in un sistema di fake news? È bene distinguere l’affidabilità delle fonti e documentarsi con ricerche su siti riconosciuti. L’uso scorretto di false informazioni porta ad un circolo virale di inattendibilità e di paura sociale.

Così spiega Giancarlo Manfredi nella sua brossura “Infodemia”; un manuale volto a descrivere, ancor prima di quella sanitaria, un’emergenza dei rapporti sociali. Infatti, la reclusione forzata ha reso l’uomo vulnerabile, timoroso e incline alla diffidenza verso il prossimo. L’autore ci indica un cammino da intraprendere durante e al termine di questa distopia, è infatti apprezzabile ricordarsi dell’importanza delle relazioni umane e lavorare sulla paura utilizzando lo strumento più antico al mondo: la comunicazione.

Chiara Del Signore