Ines, parte il nuovo servizio ” Sportello di sede”

Sulmona, 4 settembre- Anche nelle sedi INPS abruzzesi, come nelle altre sedi dell’intero territorio nazionale, è ora possibile prenotare l’accesso agli sportelli , evitando così la fila. Grazie al servizio “Sportelli di sede” gli utenti possono prenotare il proprio turno non solo per la giornata in corso ma anche per quelle successive, scegliendo anche l’orario.

Ogni sede INPS può decidere se attivare il servizio su tutti gli sportelli, o solo su alcuni. Gli utenti potranno scegliere la giornata e la fascia oraria più adatta alle proprie esigenze, evitando i tempi di attesa, prenotando tramite uno dei seguenti canali:

se in possesso di PIN, tramite il servizio “Sportelli di sede” sul Portale dell’Istituto;

da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile ;

; tramite lo sportello di sede;

telefonando al Contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).