Incidente stadale sulla Statale 17, muore consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio

Sulmona, 22 giugno– Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale in prossimità di San Gregorio per uno scontro frontale fra una Fiat Panda che viaggiava verso L’Aquila, guidata da un uomo,Nando Canale,60 anni consigliere comunale a Castelvecchio Calvisio ed un Tur che viaggiava in direzione opposta verso Pescara.Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo con la sua vettura avesse invaso la corsia opposta probabilmente durante un sorpasso non accogendopsi dell’arrivo del potente mezzo:L’urto è stato violento e nonostante il disperato tentativo del conducente del Tir di evitare urto per Canale non c’è stato nulla da fare (h. 13,30)