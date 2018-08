Incidente ad un bus a Pettorano sul Gizio, la Tua spa ” ecco cos’è successo”

Sulmona, 19 agosto– Con riferimento all’incidente stradale che ha visto coinvolto un bus TUA nella giornata di ieri, sabato 18 agosto 2018, si precisa quanto segue. Il mezzo interessato dal sinistro stava svolgendo servizio sulla tratta Castel di Sangro da dove era partito alle 14,05 alla volta di Sulmona.Il bus nell’affrontare una curva ha urtato un muretto sulla strada statale 17 nel comune di Pettorano sul Gizio. Sul mezzo erano presenti, al momento dell’urto, cinque passeggeri oltre all’autista.

Sul luogo del sinistro è giunto il 118 che ha trasportato 2 passeggeri in ospedale di Sulmona dove sono state riscontrate lievi escoriazioni.In un secondo momento, l’autista Tua è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso di Sulmona in via precauzionale. E’ intervenuta anche la Polizia stradale di Sulmona. Sono in corso di accertamento le cause che hanno prodotto l’evento da parte di un’apposita commissione istituita da TUA.Il bus, recuperato dal soccorso stradale, è stato trasportato presso il deposito Tua di Sulmona.(h. 15,00)