Inaugurato a Sulmona il monumento alla memoria della Brigata Maiella

Sulmona, 23 ottobre- Cerimonia foriera di ricordi, emozioni, commozioni, quella che si è vissuta questa mattina a Sulmona, in occasione dell’inaugurazione di un monumento dedicato alla Brigata Maiella ed ai suoi patrioti, storica formazione partigiana la quale combatterà oltre i confini dell’ Abruzzo, sino ad Asiago, sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari.

Presenti autorità militari, civili, religiose, con la presenza di Gilberto Malvestito oggi novantottenne veterano ufficiale della Brigata Maiella, Carlo Troilo fondatore e comandante della Brigata Maiella, Lando Sciuba che ha tracciato un breve cenno storico della Brigata Maiella, Giovanni Legnini consigliere regionale già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Francesco Sabatini presidente onorario dell’Accademia della Crusca, Luciano Fuà fratello di Oscar Fuà uno dei caduti della Brigata Maiella, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, di Pacentro, Guido Angelilli, di Scanno Giovanni Mastrogiovanni, Mario Ciampaglione di Cansano ma anche altri sindaci del territorio e dei comuni limitrofi, tutti accomunati dal desiderio di non voler mancare.

Presenti anche le associazioni combattentistiche e d’arme per una giornata di memoria indelebile di chi ha dato la vita, o ha riportato ferimenti alla persona, per i valori della democrazia e libertà. Il veterano Gilberto Malvestito, ha preso la parola, ricordando i suoi compagni d’arme caduti in operazioni militari entrate di diritto nella storia contemporanea di Sulmona, d’Italia. Presente inoltre il capo di Stato Maggiore del comando militare esercito Abruzzo il colonnello Ernesto Cordoni.La cerimonia di benedizione è stata officiata da don Maurizio Nannarone segretario generale della curia di Sulmona.

È stata deposta una corona alla memoria dei caduti e di tutti gli appartenenti alla storica formazione partigiana, menzionati con le iscrizioni lapidee sul monumento. La Brigata Maiella nasce a Sulmona, vedrà al suo interno giovani di tutte le estrazioni della società civile, accomunati dai desideri di libertà e democrazia. La cerimonia ha avuto inizio con il corteo che, dal palazzetto dello sport, è giunto dinnanzi il monumento collocato fra via della cornacchiola e via Togliatti. Il monumento era coperto dal tricolore italiano. Presente la banda musicale che ha intonato celebri composizioni musicali ed il silenzio militare.

La Brigata Maiella, viene inglobata nell’ottava armata polacca, al fine di rispettare il dettato giuridico normativo dell’articolo uno della convenzione dell’Aia del 1907, della sezione I dei belligeranti, Capitolo I della qualità di belligerante; la convenzione dell’Aia del 1907 è legge internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra per terra. L’articolo uno della convenzione dell’Aia reca la seguente disposizione cogente normativa: Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguenti condizioni: di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati, di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, di portare le armi apertamente, di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito. L’elenco dei caduti della Brigata Maiella consta di cinquantacinque nominativi. Citiamo e riportiamo i nomi dei caduti di Sulmona e del circondario. Mario Silvestri, Renzo Sciore, Amleto Contucci, Giuseppe Saccoccia, Guido Di Nino, Oscar Fuà, Antonio Presutti, Vincenzo Presutti, Lorenzo Di Loreto, Alfredo Falconio, Quintino Mastrogiuseppe, Amilcare Perpetua. Ricordiamo inoltre il combattente britannico Lionel Wigramche riposa nel cimitero militare di guerra canadese di Ortona, nell’ultima fila nel lato destro con cammino in entrata del cimitero. Lionel Wigram morirà nella battaglia di Pizzoferrato. Dal 1943 al 1945 in Italia si avranno due anni terribili con la guerra civile la quale vedrà morire e rimanere feriti giovani da ambo le parti; innumerevoli famiglie saranno divise con i loro figli che aderiranno alcuni nei reparti della RSI Repubblica Sociale Italiana, altri nelle forze partigiane.

Dal 1942 al 1947 sono stati concessi in Italia ben dodici provvedimenti i quali hanno elargito amnistia ed indulto erga omnes, le cosiddette amnistie di pacificazione. I provvedimenti sono i seguenti: Regio Decreto 17 ottobre 1942, n° 1156.Concessione di amnistia e indulto. Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari. Decreto Legislativo 26 ottobre 1944, n° 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in materia finanziaria. Decreto Legislativo 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944. Decreto Legislativo 17 novembre 1945, n° 719. Amnistia per reati politici antifascisti. Decreto Legislativo 29 marzo 1946, n° 132. Amnistia e condono per reati militari. Decreto Legislativo 29 marzo 1946, n° 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi. Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n° 4 (Amnistia Togliatti). Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. Decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n° 25. Amnistia per reati finanziari.

Decreto Legislativo 18 gennaio 1947, n° 244. Estensione dell’amnistia, dell’indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all’Amministrazione italiana. Decreto C.P.S 1 marzo 1947, n° 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate. Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n° 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra. Giornata di ricordi, emozioni, commozioni, quella vissuta questa mattina nella città di Sulmona, per non dimenticare mai quanti non sono tornati a casa lasciando un vuoto incolmabile.

