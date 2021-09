Inaugurata la nuova sede AVIS a Popoli.

Popoli, 8 settembre– L’Associazione nazionale donatori di sangue, sezione di Popoli, ha inaugurato l’8 settembre 2021, la nuova sede cittadina nello stesso complesso edilizio dove c’è anche il C. O. C., il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, in Via Amedeo Natale, una toponomastica in memoria dell’assessore comunale alla cultura, prematuramente scomparso.

Mario Cerasoli. Sono stati coinvolti alla cerimonia i vari rappresentanti dell'AVIS e delle istituzioni, civili, religiose e militari, regionali e locali con il sindaco Concezio Galli ed il nuovo giovane parroco don Luigi Ferrari, scannese, il quale, prima di benedire la sede, ricordando con emozione di essere già figlio di un donatore di sangue, ha rimarcato l'alto valore, sia da un punto di vista religioso che laico, delle motivazioni di scopo dell'AVIS. Mattatore dell'evento: il presidente del sodalizio popolese, da oltre vent'anni,

A fare da colonna sonora all’inaugurazione è stato il Complesso Bandistico città di Introdacqua diretto dal Maestro Vito Di Benedetto.

Giovanni Pizzocchia