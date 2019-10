Inaugurata la 67^ stagione concertistica Sulmonese

Sulmona,14 ottobre- Inaugurata al teatro comunale Maria Caniglia la sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese 2019 – 2020, con il concerto della North Czech Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Alfonso Scarano, con il pianista Leonardo Pierdomenico,. Presente fra il pubblico il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini. Come programma di sala sono stati eseguiti il concerto per pianoforte ed orchestra numero uno in do minore opera numero diciotto di Chopin, la sinfonia numero tre in mi bemolle maggiore opera numero cinquantacinque di Beethoven, meglio conosciuta come l’eroica.

Prima che il concerto avesse inizio ha preso la parola il presidente della Camerata Musicale Sulmonese Antonio Tanturri per i saluti augurali di buona stagione erga omnes, ringraziando il direttore artistico Gaetano Di Bacco e tutti i componenti del direttivo della camerata. La North Czech Philharmonic Orchestra è il principale complesso sinfonico della Repubblica Ceca e viene fondata nell’anno 1838. I musicisti che la compongono sono tutti laureati; l’orchestra ha tenuto rinomati concerti in molte città d’Europa quali Parigi, Basilea, Lubiana, Tolosa, Valencia, Madrid solo per citarne alcune. Nell’anno 2013 Alfonso Scarano diventa il direttore stabile dell’orchestra. Alfonso Scarano ha diretto varie orchestre, ed ha vinto numerosi premi, fra i quali rimembriamo il primo premio al V concorso internazionale per direttori d’orchestra bottega nel 1993, del teatro comunale di Treviso, il primo premio al IV concorso per direttori d’orchestra della Comunità Europea Franco Capuana del 1997 di Roma e del secondo premio. Il pianista Leonardo Pierdomenico ha vinto il prestigioso concorso pianistico internazionale Van Cliburn nel 2017. È un’artista e pianista fra i più conosciuti ed interessanti della sua generazione.

Inizia ad imporsi ed affermarsi nel panorama internazionale giungendo semifinalista al famoso Queen Elisabeth International Piano Competition nel 2018. Vince anche la ventottesima edizione del Premio Venezia al teatro La Fenice a soli diciotto anni d’età, risultando il miglior pianista diplomato dei conservatori italiani, ricevendo nella stessa occasione la medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, nonché la targa del Senato della Repubblica per meriti artistici. Ha suonato con orchestre celebri conseguendo plauso e ovazioni. Concerto inaugurale che ha aperto ufficialmente un’ennesima stagione musicale nella città di Sulmona. Molta la presenza del pubblico in teatro il quale, come sempre, ha risposto con entusiasmo, interesse, attenzione, emozione. Il prossimo appuntamento della stagione è fissato per domenica ventisette ottobre 2019 alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro comunale Maria Caniglia, per il secondo concerto della stagione, con il concerto del pianista Richard Trythall il quale eseguirà composizioni di Porter, Kern, Williams, Trythall, Joplin, Addinsell. Il teatro si conferma protagonista della cultura musicale. Buona stagione concertistica a tutti.

Andrea Pantaleo