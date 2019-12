Inaugurata a Sulmona la Casa funeraria Caliendo Celestial

Sulmona,7 dicembre- Inaugurata questo pomeriggio a Sulmona la casa funeraria, realizzata dalle imprese funebri sulmonesi Caliendo e Celestial, edificio sito in viale Giuseppe Mazzini vicino l’ospedale civile della città. Presenti i fratelli Paolo e Antonio Salutari titolari della ditta Celestial, Ennio Caliendo titolare dell’impresa funebre Caliendo, soci e fondatori della casa funeraria, la quale rappresenta una fondamentale innovazione dell’imprenditoria per quanto concerne le cerimonie funebri, le esequie dei propri cari.

Presenti inoltre il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini. Non è mancata la tradizionale cerimonia del taglio del nastro tricolore, da parte del sindaco Annamaria Casini, quale forma di augurio all’innovazione imprenditoriale. Vi è stata anche la preghiera e la cerimonia religiosa di benedizione da parte dei ministri di culto, nella quale si sono ricordati i valori della fede cristiana, della vita eterna, una volta lasciata la realtà terrena. Molta la presenza da parte dei cittadini e, come di consueto, non son mancati i curiosi del caso. Vi è stato anche il momento dedicato alla musica con l’esecuzione di famose arie di musica lirica e di musica da film.

La casa funeraria rappresenta infatti una struttura unica nel suo genere nella provincia dell’Aquila. All’interno offre ampi spazi confortevoli, nei quali sarà trasferito il caro defunto per tutto il tempo che si desidererà, prima della cerimonia, del rito funebre. Il servizio della casa funeraria sarà offerto gratuitamente ai propri clienti, che si rivolgeranno alle imprese funebri Caliendo e Celestial. Il momento del dolore, del distacco dalla persona cara, rappresenta l’ultimo momento, l’ultimo istante di poter stare per l’ultima volta con il proprio caro estinto, il quale purtroppo per legge di natura ci lascia.

La casa funeraria realizzata in città, ed inaugurata oggi, vuole essere il massimo ossequio, la massima e somma deferenza verso i defunto, ed i loro cari, offrendo un servizio funebre di eminente professionalità. Sulmona, grazie alle imprese funebri Calestial e Caliendo, con questo progetto raggiunge e consegue altro importante traguardo professionale (h. 19,30)

Andrea Pantaleo