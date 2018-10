“In Trincea” il libro del Generale Raffaele Suffoletta

Sulmona, 14 Ottobre- Presentato a Sulmona, nel Gran Caffè Letterario, il libro dal titolo In Trincea a memoria del sacrificio dei tanti Pettoranesi nella Prima Guerra Mondiale,realizzato dal Generale Raffaele Suffolettanativo di Pettorano Sul Gizio, opera edita dalla Casa editrice Eta Beta. Alla presentazione sono intervenuti l’Avvocato Lando Sciuba, il Tenente Colonnello Pietro Piccirilli,molti cittadini desiderosi di non mancare all’appuntamento culturale con la storia, avente come tema la “Grande Guerra”, la Prima Guerra Mondiale che sarà di trincea, di posizione, evento bellico che provocherà milioni di morti e feriti.

Viaggio nella memoria storica importante ed emozionante, quello realizzato dal Generale Raffaele Suffoletta, con la pubblicazione di questo volume che onora i cittadini Pettoranesi, meravigliosi ed indimenticabili giovani, i quali prenderanno parte al primo conflitto mondiale del Ventesimo Secolo. Il libro contiene 371 schede riguardanti i militari Pettoranesi: cinquantaquattro saranno i morti, cinquantaquattro i feriti, una medaglia d’oro al valor militare, nove d’argento, cinque di bronzo, diciassette medaglie di croce al merito di guerra. Nel corso della presentazione del volume sono stati esposti alcuni cimeli di guerra quali elmetti, ed altri oggetti, utilizzati dai militari nel corso delle operazioni belliche.

Questo libro ossequia la memoria e l’identità nazionale, il ricordo indelebile di questi giovani i quali rappresentano la meravigliosa, indimenticabile, intramontabile gioventù italiana ed Abruzzese, figli della generosa, operosa, straordinaria terra d’Abruzzo, accomunati tutti dall’aver preso parte a questa grande campagna militare della Prima Guerra Mondiale. Il Generale Raffaele Suffoletta ha sentito il dovere ed il piacere di ossequiarli e rimembrali con affetto e profondo rispetto. Non sono mancati momenti di emozione e commozione nel ricordare i nomi di questi giovani e leggendo alcune lettere dal fronte, le quali costituiscono la memoria storico – documentale di questo evento storico bellico.

Nel corso della presentazione del libro l’Avvocato Lando Sciuba, nel suo intervento, ha rammentato la figura anche dell’Avvocato Ercole Tirone, Sindaco di Sulmona, Presidente dell’Ordine degli Avvocati della città Ovidiana, il quale prenderà parte alla Prima Guerra Mondiale. Ercole Tirone frequenta il corso degli Aspiranti Ufficiali e, nel corso delle ostilità belliche, sarà insignito delle più eminenti onorificenze, raggiungendo il grado di Maggiore degli Arditi, con la promozione e nomina al grado di Tenente Colonnello; egli riporterà quattro ferite. Momenti straordinari, indimenticabili, emozionanti e commoventi, quelli ricordati oggi con la presentazione di questo volume, che rappresenta l’omaggio più bello ai ragazzi Pettoranesi della Prima Guerra Mondiale, i quali hanno dimostrato coraggio, fede alla Patria, al Tricolore Italiano.

La Prima Guerra Mondiale accomunerà tutto e tutti:cadranno le distinzioni sociali in quanto tutti si troveranno a dover affrontare le medesime difficoltà e gli orrori della guerra. Insieme si troveranno aristocratici, impiegati, borghesi, laureati, studenti, contadini, intellettuali, operai, ed alti ceti sociali, uniti da un unico destino tragico che è stato quello di partecipare alla guerra. Vi sono stati anche bagliori di umanità che sono state delle preziose luci e dei fondamentali bagliori nelle tenebre della guerra. La Prima Guerra Mondiale sarà un conflitto di posizione nelle trincee evento bellico che vedrà essere coinvolte oltre venti Nazioni; per la prima volta tutti gli uomini abili saranno arruolati per pretendere parte alla guerra. Le ostilità hanno inizio nel 1914 mentre l’Italia entrerà l’anno successivo nel 1915 e vincerà la Prima Guerra Mondiale assieme alle altre potenze alleate. Grazie al Generale Raffaele Suffoletta per aver realizzato questo libro che rappresenta l’omaggio ed il ricordo più bello ed affettuoso, nonché indelebile, nei confronti dei meravigliosi ed indimenticabili ragazzi Pettoranesi della Prima Guerra Mondiale. (h.8,00)

Andrea Pantaleo