In tanti a Pacentro ad accogliere  Mike Pompeo

Pacentro, 3 ottobre– E’già un successo mediatico di straordinaria portata la storica visita del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo compirà fra qualche ora ( alle 12,30) a Pacentro

Mike Pompeo torna nel caratteristico centro peligno, suo paese d’origine, per visitare l’abitazione dei suoi bisnonni i quali, purtroppo, come altre innumerevoli persone, dovranno affrontare la durissima realtà dell’emigrazione, per andare a cercare fortuna altrove, che in seguito hanno ottenuto. Non si nascondono a Pacentro ma anche nell’intera Valle peligna e fors’anche in Abruzzo l’emozione e l’attesa per questa visita che rafforza le radici preziose, fondamentali, delle origini le quali non sono mai state recise. Molta l’emozione non soltanto nel comune di Pacentro nee territorio della valle peligna,

Michael Richard Pompeo, detto Mike, nato nel dicembre del 1963, è un politico ed imprenditore degli Stati Uniti d’America il quale attualmente riveste la carica di segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, nell’attuale presidenza di Donald Trump. Molte sono state le cariche istituzionali che Mike Pompeo ha avuto l’onore di ricoprire e, fra esse, quella di direttore della CIA. Donald Trump lo ha voluto sulla poltrona fra le più importanti ed autorevoli degli Stati Uniti d’America. Mike Pompeo è stato anche membro della camera dei rappresentanti dello stato del Kansas. In queste ore, in questi istanti di trepidante attesa, la memoria non può che andare lontano, ai bisnonni di Mike Pompeo, che lasciarono l’Italia, l’Abruzzo, Pacentro, per andare in America.

Questa visita storica dimostra come i legami con le origini, con il passato, con le radici, non si sono mai interrotti. Tutto il piccolo comune dell’Abruzzo ulteriore di Pacentro, attende il suo illustre concittadino, con le istituzioni cittadine le quali hanno annunciato un consiglio comunale straordinario per accogliere Mike Pompeo, un figlio d’Abruzzo, in una giornata che entra di diritto nella storia di Pacentro, della valle peligna, dell’intera regione Abruzzo. Il comune di Pacentro conferirà la cittadinanza onoraria a Mike Pompeo per consolidare le radici mai recise fra la comunità pacentrana ed il suo illustre concittadino. Gli Stati Uniti d’America, nel corso della storia, hanno sempre accolto le persone consentendo loro di rifarsi una vita e di avere fortuna, prestigio, notorietà. Mike Pompeo è uno di essi il quale aveva il suo desiderio, il suo sogno da realizzare: quello di riscoprire e vedere l’abitazione dalla quale i suoi bisnonni sono partiti. Momenti questi d’una emozione forse finanche difficili da spiegare. Le due patrie gli Stati Uniti d’America, l’Italia, si uniscono in un binomio inscindibile, complementare, di questa memorabile giornata storica.

Andrea Pantaleo