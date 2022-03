In scena a Sulmona Piccole Donne – il musical di Broadway

Sabato 5 marzo alle 21:00 l’ultimo appuntamento con la stagione di prosa del Caniglia

Sulmona,1 marzo.– Ultimo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Comunale “Maria Caniglia” di Sulmona: sabato 5 marzo alle 21:00 andrà in scena Piccole Donne – il musical di Broadway, tratto dal celebre e amatissimo romanzo di Louisa May Alcott del 1868. Prodotto dalla Compagnia dell’Alba in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, la pièce, grazie a uno speciale accordo con Music Theatre International, costituisce la versione italiana ufficiale del pluripremiato allestimento che ha debuttato a Broadway nel 2005 e toccato più di 30 città negli USA, con musiche di Jason Howland, libretto di Allan Knee e liriche di Mindi Dickstein. – Ultimo appuntamento con la stagione di prosa delandrà in scena, tratto dal celebre e amatissimo romanzo di Louisa May Alcott del 1868. Prodotto dallain coproduzione con il, la, grazie a uno speciale accordo con, costituisce la versione italiana ufficiale del pluripremiato allestimento che ha debuttato a Broadway nel 2005 e toccato più di 30 città negli USA, con musiche di Jason Howland, libretto di Allan Knee e liriche di Mindi Dickstein.

Piccole donne, romanzo senza tempo e adatto al pubblico di ogni età, dopo le innumerevoli trasposizioni cinematografiche sbarca dunque a teatro, calandosi nella magica atmosfera del musical: sul palco tornano a prendere vita le storie delle quattro sorelle March (Meg, Beth, Amy e Jo), che nella graziosa cittadina di Concord, in Massachusetts, ai tempi della Guerra Civile Americana, vivono la bellezza e le sorprese della loro giovane età, incrociando coloriti personaggi di ogni sorta, dalla temuta zia March al professor Bhaer, e ancora il giovane Laurie con suo nonno, il signor Lawrence, e John Brook, suo tutore.

Diretta e coreografata da Fabrizio Angelini, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, la versione italiana della pièce è curata da Gianfranco Vergoni ed interpretata dalla Compagnia dell’Alba, già nota per allestimenti di grandi classici come Aggiungi un posto a tavola, Tutti insieme appassionatamente e A Christmas Carol. Ricco il cast artistico, che oltre ad Angelini e de Guglielmo si compone degli attori Edilige Di Stefano, Alberta Cipriani, Giulia Rubino, Claudia Mancini, Carolina Ciampoli, Laura Del Ciotto, Giancarlo Teodori, Flavio Gismondi. Le scene portano la firma di Gabriele Moreschi, i costumi sono curati da Alessia de Guglielmo; di Valerio Tiberi è il disegno luci, di Alberto Soraci il sound-design.

«Abbiamo voluto concludere la stagione di prosa del Caniglia con un grande classico, che da oltre cento anni conquista i giovani di tutte le generazioni – commenta Patrizio Maria D’Artista, direttore della stagione di prosa – e proprio per i più giovani abbiamo formulato una speciale promozione, a cui potranno accedere tutti i ragazzi fino ai 18 anni di età: per loro, il biglietto per Piccole Donne – il musical di Broadway costa solo € 5. Che sia un buon auspicio per un teatro sempre più fresco, giovane e pieno di energie».

biglietti per Piccole Donne – il musical di Broadway sono in vendita presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS. Annunziata in Corso Ovidio e sulla persono in vendita presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS. Annunziata in Corso Ovidio e sulla piattaforma online Oooh.events , con le seguenti tariffe: Platea e palchi di I e II Ordine € 25 (ridotto € 23), Palchi di III ordine e Anfiteatro € 22 (ridotto € 20), Palchi IV ordine € 15 (ridotto € 13), Loggione € 13 (ridotto € 10). Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.