In ricordo di Padre Egidio,cerimonia nella Parrocchia

Sulmona, 22 giugno– Molti i ricordi, le emozioni, la commozione nella parrocchia di San Francesco di Paola di Sulmona, nel corso della cerimonia alla memoria e in onore di Padre Egidio Ricci che, per oltre 17 anni, è stato protagonista nell’oratorio di San Francesco di Paola.

Presenti vecchie, nuove, giovanissime generazioni giunte da Pescara, ed altre città abruzzesi , tutte unite nel ricordo e nella realtà di aver conosciuto, apprezzato, stimato padre Egidio. Nel campo di calcio della parrocchia è stata celebrata la santa messa officiata da Nicola Galasso, Alberto Cicone, Nello Greco i quali hanno ricordato i valori della religione cristiana e l’impegno di tutta la vita di padre Egidio verso la società, i bisognosi, i giovani.

Non è mancato il coro il quale ha eseguito noti brani di musica sacra. Al termine della messa alcune persone hanno voluto ricordare momenti della vita della parrocchia legati a padre Egidio, generando molta commozione. La cerimonia è stata foriera di ricordi legati alla figura di padre Egidio al quale la parrocchia, la sua comunità, devono molto .

Padre Egidio Franco Benito Ricci nasce ad Ateleta in provincia di Aquila il 1 novembre 1936 da Donato e Costanza Mannella. Accolto tra i frati minori Cappuccini d’Abruzzo indossa il saio francescano ed inizia il noviziato in Penne il 22 agosto 1956; emette la professione temporanea il 25 agosto 1957 e la professione perpetua il 17 novembre 1960. Il 21 giugno 1964 viene ordinato sacerdote in Aquila da Monsignor Costantino Stella. Dopo essere stato per breve tempo in alcuni conventi, all’apertura della nuova fraternità della Magliana in Roma, vi prende servizio in qualità di vice parroco. Qui inizia l’attività dell’oratorio, che ha caratterizzato un po’ tutta la sua vita. Raduna intorno a sé i ragazzi della periferia romana, impegnandosi a dare loro una formazione umana e cristiana.

Giunge in seguito a Sulmona, nella parrocchia di San Francesco di Paola, rimanendovi per oltre 17 anni proseguendo l’attività dell’oratorio ritenuta fondamentale con sempre maggiore intensità. È stato ragazzo tra i ragazzi da pomeriggio a sera. Nel 1995 viene trasferito a Lanciano, riuscendo a dare nuovo slancio alla parrocchia di san Pietro Apostolo, con semplicità ed affettuosità. Si è occupato in particolare nell’assistenza agli scout e ai ministranti. Trasferito a Vasto incoronata dedica il suo apostolato nella famiglia francescana secolare e in attività più specifiche del nostro Ordine. Giungendo a Pescara, nel 2007, si impegna in maniera assidua alla formazione dei ragazzi della Prima Comunione, dei ministranti, prendendosi cura del gruppo parrocchiale Armonia di Famiglia con catechesi e ritiri. Fra le sue attività ricordiamo il campeggio per i ragazzi.

Amava la natura, le realtà semplici, la formazione e la guida dei ragazzi. Dopo l’ultimo intervento sembrava che tutto lasciasse sperare per il meglio, ma purtroppo la sua salute diventerà sempre più precaria. Il signore lo ha chiamato a sé all’alba del 14 giugno 2020, giornata del Corpus Domini, per renderlo partecipe del banchetto eterno riservato alle persone fedeli. Padre Egidio Ricci è stato per moltissimi una persona di famiglia; non ci ha mai mandato alla sbaraglio, ci ha sempre protetto e difeso da ogni malvagità, da ogni realtà di pericolo. Se ha ritenuto di elogiarci lo ha fatto, se ha ritenuto di rimproverarci la ha fatto senza esitazione per il nostro bene, per farci immediatamente tornare nei binari dei valori veri della vita, della correttezza, del vivere nella società in maniera giusta. Padre Egidio lascia un vuoto incolmabile, ma anche un mosaico di ricordi costituiti da avvenimenti che hanno fatto la storia della Parrocchia di san Francesco di Paola con il suo popolo, le sue generazioni. Un Abruzzese forte e gentile, come tradizione regionale Abruzzese vuole, che lascia un eredità importante ed un itinerario di vita terrena di eminente valore umano, sociale, culturale, pastorale. Ciao padre Egidio grazie di tutto non ti dimenticheremo mai.

Andrea Pantaleo