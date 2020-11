In ricordo di Igor Giampietro

Sulmona, 26 novembre– Non è riuscito sfortunatamente a vincere il Coronavirus Igor Giampietro, il quale è deceduto purtroppo a causa del Covid 19, ennesima vittima di una lunghissima lista di decessi di questa grave epidemia del terzo millennio. Se ne andato in punta di piedi in giovane età lasciando tutti nello sconforto. Lascia un vuoto incolmabile ed un ricordo incantevole di tanti momenti lieti della vita e dell’imprenditoria Sulmonese. Continuava la storica vita ed attività dell’agenzia viaggi Giampietro una di quelle che ha fatto la storia della città di Sulmona, dell’intero territorio peligno. Dall’agenzia Giampietro è partita tanta dell’emigrazione della città e della Valle peligna, innumerevoli persone dei viaggi della speranza, andando a cercar fortuna altrove che, in seguito, hanno ottenuto.

Igor amava Sulmona, la sua storia millenaria, i riti della settimana santa con la sua famiglia vicina all’Arciconfraternita della Santissima Trinità. Lascia la moglie Tiziana, due figli, i fratelli Ivan, Emi, la mamma Giovanna. Sarà triste non vederlo più fuori l’agenzia sita in Corso Ovidio, sarà doloroso non poter più argomentare con lui. Analizzava sempre la difficile fase della città di Sulmona e del territorio peligno; il suo desiderio da cittadino era di veder tornare Sulmona nella realtà e ruolo che le compete, quale città secolare d’arte e cultura.

Mancherà la sua simpatia, la sua presenza, la sua professionalità, la sua identità Sulmonese. Sarà per l’eternità con il suo adorabile papà Rinaldo. Anche a nome del direttore e della redazione del giornale porgiamo alla famiglie le nostre più sentite condoglianze. Ciao Igor, grazie di tutto, resterai nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerti. Buon viaggio.

Andrea Pantaleo