In ricordo di Giuseppe Pergola

Sulmona, 31 gennaio– Dopo una lunga malattia, ci lascia il nostro amico, ma soprattutto una bellissima persona, protagonista da anni di svariate iniziative di volontariato sia per la comunità della valle peligna, e sia per la L’Associazione Latinoamericana in Italia ALI ONLUS.

Giuseppe Pergola aveva 60 anni,originario di Potenza ma già da anni residente a Sulmona. persona con solidi principi, imprenditore, ma con una grande ed ineguagliabile volontà di aiutare il prossimo tramite le azioni di volontariato dove era presente sempre in prima linea.

La sua missione di volontariato scaturisce dopo la triste e prematura perdita del caro figlio Antonello, e per opera del destino, Giuseppe ci ha lasciati proprio il giorno del compleanno del figlio.

Come volontario dell’Associazione Latinoamericana in Italia, ALI ONLUS, ha contribuito all’invio di tonnellate di medicinali diretti per il Venezuela. Non si è mai sottratto ad impegni importanti e questo ha fatto di Giuseppe una persona molto stimata non solo dalla comunità italo venezuelana, ma bensì anche da tutti i benefattori ed associazioni presenti nel territorio nazionale.

Ha sopportato a lungo una grave malattia che lo ha aggredito e non gli ha dato scampo. Ma fino all’ultimo è stato attivo nei suoi impegni.

Questa sera si è spento Giuseppe Pergola, 60 anni, originario di Potenza ma già da anni residente a Sulmona. Sociologo e imprenditore valente Pergola è stato amministratore di diverse società, mostrando ovunque la sua professionalità. Uomo retto, generoso, genuino e cordiale con tutti in questi anni si è distinto anche come volontario, impegnato sia tra i volontari sulmonesi che nella Croce Rossa e nel Tribunale per i diritti del Malato, dove ha guadagnato la stima di tutti. Nonostante stesse già da tempo lottando con la malattia, Pergola è stato uno dei più attivi protagonisti del gruppo di volontari che per mesi si sono prodigati per la cura delle aree verdi della città lasciate in stato di abbandono. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile e la notizia diffusa questa sera ha suscitato in tutti sgomento. I funerali si svolgeranno domani 1 febbraio alle ore 15 presso la Cattedrale di San Panfilo

Roberto Paolini