In ricordo dell’onorevole Remo Gaspari

Sulmona,10 luglio– In questi giorni nei quali in Abruzzo si celebra il centenario della nascita dell’onorevole Remo Gaspari, nato a Gissi il 10 luglio 1921, la memoria non può che andare lontano agli albori della nascita della Repubblica Italiana, ai lavori dell’Assemblea Costituente e della Commissione dei settantacinque, le quali redigeranno la Costituzione Italiana la quale entra in vigore il primo gennaio 1948.

Anche la città di Sulmona commemorerà e ricorderà Remo Gaspari, figura emblematica ed imperitura della Democrazia Cristiana, partito sorto nel 1942 quale proseguo del Partito Popolare, fondato da Don Luigi Sturzo nel gennaio del 1919. La carriera di Gaspari sarà sempre in ascesa con la sua politica lungimirante, la sua fierezza d’essere abruzzese. Il sogno di Remo Gaspari è quello di collocare l’Abruzzo alla pari con le regioni del nord per lavoro, economia, infrastrutture, ammodernamento d’ogni settore.

Fra le sue imprese celebri ricordiamo la Valtellina quando il 17 luglio del 1987, un venerdì, piove ininterrottamente con i canali che si ingrossano. Remo Gaspari,all’epoca Ministro della Protezione Civile, sarà protagonista in questa impresa memorabile, lui che è nato e cresciuto in un paese chiamato Gissi,che non si trova né al mare, né in montagna, dovrà prendere decisioni importanti e fondamentali ed ancora una volta riuscirà nell’impresa.

La sua carriera, che definire memorabile ed illustre credo sia poco, lo vedrà essere sempre protagonista nella politica nazionale, nei tavoli decisionali. Nel 1944 Remo Gaspari si iscrive alla Democrazia Cristiana e, nel 1945, è segretario della sezione DC di Gissi nonchè componente del comitato provinciale di Chieti. Nel 1948 è vice segretario provinciale della Democrazia Cristiana; nel 1952 è eletto alla carica di Sindaco di Gissi funzione istituzionale che manterrà sino al 1955; Remo Gaspari sarà nuovamente Sindaco del suo paese dal 1976 al 1994. Nel 1953 è eletto deputato con 30.683 preferenze e, nel 1957, è Presidente della Commissione Provinciale dell’artigianato, ed in seguito è Presidente della Commissione Regionale. Nel 1958 è ancora eletto deputato con 43.079 voti e, nel 1960, è nominato Sottosegretario alle poste nel terzo Governo Fanfani, mantenendo l’incarico fino al 2 febbraio 1962. Lo stesso anno dal 21 febbraio è Sottosegretario all’industria nel quarto Governo Fanfani carica che manterrà sino al 16 maggio 1963. Lo stesso anno è ancora eletto deputato con 98.130 preferenze e, dal 21 giugno, è Sottosegretario alle Poste per primo Governo Leone, incarico che manterrà sino al 5 novembre dello stesso anno. Dal 4 dicembre è Sottosegretario alle Poste nel primo Governo Moro sino al 26 giugno 1964 e, lo stesso anno, il Congresso della Democrazia Cristiana procede ad eleggerlo Conigliere Nazionale del partito, carica la quale viene lui nuovamente confermata al Congresso tenutosi a Milano nel 1967, ed in tutti i successivi. Dal 22 luglio ha la carica di Sottosegretario all’Interno nel terzo Esecutivo presieduto da Moro, carica che mantiene sino al 5 giugno 1968. Lo stesso anno è ancora eletto deputato con 141.927 e, dal 24 giugno al 19 novembre, ha la carica di Sottosegretario all’Interno nel Governo leone II; dal 12 dicembre Remo Gaspari ha lo stesso incarico nel Governo Rumor I fino al 5 luglio 1969. Nel 1969 è Ministro dei Trasporti nel secondo Governo Rumor, incarico che ha sino al 7 febbraio 1970, anno nel quale, il 6 luglio, è Ministro della Riforma Burocratica nel terzo Esecutivo Colombo sino al 13 gennaio 1972.

Nel 1972 è ancora eletto deputato con 136.022 voti e, a partire dal 17 febbraio, è ministro della Riforma Burocratica nel primo Governo Andreotti sino al 26 febbraio 1972; dal 27 febbraio 1972 sino al 12 giugno del 1973 è Ministro della Sanità nel secondo Governo Andreotti.

Nel 1973 è segretario organizzativo della Democrazia Cristiana con Fanfani segretario politico e, nel 1976, vice segretario nazionale della Democrazia Cristiana, ed ancora eletto deputato con 91.168 e nel 1979 eletto con 120.452 voti. L’anno successivo, nel 1980, dal 4 aprile al 27 settembre è Ministro dei Rapporti con il Parlamento nel secondo Governo Cossiga. Nel 1981 dal 28 giugno è Ministro delle Poste nel primo Governo Spadolini, carica che mantiene sino al 22 agosto 1982, anno nel quale dal 23 agosto al 13 novembre è Ministro delle Poste nel secondo esecutivo Spadolini. L’anno successivo nel 1983 è ancora eletto deputato con 141.252 voti e, dal 4 agosto, ha la carica di Ministro per la Funzione Pubblica nel primo Governo presieduto da Bettino Craxi; in tal momento storico Remo Gaspari è anche Presidente della ULSS n. 15 di Vasto. Nel 1986 dal 1 agosto è ancora Ministro della Funzione Pubblica nel secondo Governo Craxi, incarico che mantiene sino al 16 marzo 1987. Remo Gaspari nel 1987 è ancora eletto deputato con 177.665 preferenze e, dal 17 aprile al 28 luglio, è Ministro della Difesa nel sesto Governo Fanfani; il 29 luglio è nominato Ministro della Protezione Civile nel primo Governo presieduto da Goria, carica che mantiene sino al 1 aprile 1988, anno nel quale dal 13 aprile assume l’incarico di Ministro per il Mezzogiorno nel primo Esecutivo De Mita sino al 22 luglio 1989.

Nel 1989 è ancora Ministro della Funzione Pubblica nel sesto Governo Andreotti sino al 12 aprile 1991, anno nel quale è Ministro della Funzione Pubblica nel settimo Governo Andreotti. Nel 1992 è ancora eletto deputato con 88.500 voti; il 28 giugno lascia l’incarico di Ministro della Funzione Pubblica.

Un Abruzzese forte e gentile Remo Gaspari, per tutti Zio Remo, il quale ha amato l’Abruzzo sua regione alla quale ha dedicato tutta la sua vita sino all’ultimo istante. Ricordiamo anche la sua presenza nelle Forze Armate Italiane arruolato nel VI° Reggimento Bersaglieri, in primis con il grado di sergente, in seguito inviato alla scuola allievi ufficiali di Pola nominato sottotenente ed inviato al VI° Reggimento Bersaglieri; con tale reparto Remo Gaspari è inviato in Russia dalla quale tornerà. Remo Gaspari rappresenta non solo la storia dell’Abruzzo, ma anche la storia dell’Italia della seconda metà del Novecento, con la Democrazia Cristiana la quale, dal 1946 al 1964, ricostruirà la nazione realizzando benessere, prosperità economica, con l’Italia protagonista anche nella politica internazionale.

Andrea Pantaleo