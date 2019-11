In ricordo del professore Emiliano Splendore

Sulmona,18 novembre– La notizia della scomparsa del professore Emiliano Splendore, docente di lettere da anni in pensione, presidente del gruppo archeologico superequano, autore di saggi, ha destato profondo dolore ed impressione non soltanto nella città di Sulmona.

Splendore è deceduto questa mattina all’ospedale di Pescina; il suo cuore ha cessato di battere portandoselo via. La società civile, il mondo della cultura, del teatro, perdono un protagonista autorevole di innumerevoli appuntamenti culturali avutisi non soltanto a Sulmona. Emiliano Splendore era appassionato d’arte in particolare della pittura: innumerevoli sono state le sue presentazioni ed i suoi interventi alle mostre di quadri allestite non solo a Sulmona e nel territorio. Appassionato anche di musica classica, di teatro, ad ogni appuntamento della stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese lo si vedeva in teatro sempre presenta e particolarmente coinvolto.

Analizzava sempre con attenzione e preoccupazione la difficile situazione della città di Sulmona, dell’intero territorio della valle peligna; il suo pensiero era rivolto ai giovani che vedeva partire inesorabilmente per andare a cercare lavoro e fortuna altrove. Diceva sempre “senza i giovani Sulmona, il territorio, che futuro avranno”. Calabrese di nascita Emiliano Splendore è stato Sulmonese ed abruzzese d’adozione: era fiero ed orgoglioso d’essere appartenente alla comunità sulmonese, alla società civile sia di Sulmona, sia dell’intera regione Abruzzo. Lascia un vuoto incolmabile, un ricordo indelebile, di un uomo di cultura attento, diligente, professionale.

Ci resteranno la sua classe, la sua cultura, il suo stile, la sue esperienza, la sua allegria, le sue battaglie politiche essendo stato candidato nella lista la destra fiamma tricolore, le sue battute argute, le sue analisi sempre precise, minuziose. Il teatro senza la sua persona non sarà più lo stesso: in platea ci sarà un’ennesima poltrona vuota. La perdita di persone di cultura come Emiliano Splendore ci rende tutti più tristi, più soli, maggiormente poveri. Anche noi del giornale ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita di una persona cara, speciale. Personalment mi permetto di salutarlo in maniera più affettuosa, oso aggiungere più familiare: ciao Emiliano grazie di tutto non ti dimenticheremo mai.

il rito funebre si svolgerà mercoledì mattina alle ore 10,30 presso la Chiesta di Cristo Re in Piazza Capograssi

Andrea Pantaleo