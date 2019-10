In ricordo del Maestro Concezio Barcone

Sulmona, 16 ottobre –La notizia della scomparsa del maestro Concezio Barcone, per tutti non soltanto per gli amici Ezio, ha destato profondo dolore in città. Al maestro Barcone sono legati momenti della vita sulmonese indimenticabili, non solo quelli legati alla cultura, ma anche ai riti secolari della settimana santa sulmonese. Concezio Barcone appartiene ad una famiglia di musicisti e desideriamo ricordare Federico Barcone, nonno di Ezio, il quale ha composto uno dei miserere fra i più belli e coinvolgenti del mondo della composizione musicale. Ezio è stato per decenni direttore del coro del miserere della processione del cristo morto, cerimonia secolare allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità. Barcone ha fondato il rinomato concorso della mascherina d’argentoevento ed appuntamento del carnevale della città di Sulmona; ha svolto la professione di maestro elementare con passione, professionalità, dedizione verso i bambini, che sono il fondamentale futuro della società. Analizzava sempre con attenzione e preoccupazione il difficile momento che la città di Sulmona si trova ad affrontare, con la sua crisi economica che ormai imperversa da anni.

Era triste nel vedere i giovani partire per andare in cerca di lavoro e fortuna altrove. Molti i ricordi che lui enunciava legati ad un passato cittadino illustre, che oggi lui vedeva essere svanito. In qualità di confratello trinitario, sacrestano d’onore del pio arcisodalizio sulmonese, è stato per l’appunto direttore del coro del miserere per decenni. Innumerevoli generazioni di trinitari e coristi lo hanno avuto come fondamentale punto di riferimento, come direttore del coro condividendone i valori, gli obiettivi. Persona affabile, corretta, disponibile, aveva un’encomiabile capacità di coinvolgimento e di coesione in ognuno di noi; non nascondeva la sua emozione e soddisfazione, ad ogni processione del cristo morto, quando diceva che avremmo nuovamente avuto l’onore di allestire e svolgere una della processioni del venerdì santo fra le più belle dell’intero mondo cattolico internazionale. In qualità di giornalista ha fondato il giornale il Trinitario, altro punto di riferimento soprattutto per i numerosissimi confratelli i quali vivono all’estero. Ad ogni iniziativa ed attività Concezio Barcone non si è mai tirato indietro, mostrando sempre disponibilità. Una figura la sua che lascia un vuoto incolmabile, un ricordo straordinario, costituito da un mosaico d’istanti, avvenimenti, momenti indimenticabili. Lo si vedeva molte volte a passeggio in Corso Ovidio, con la sua solita andatura e realtà molte volte solitaria, ma salutava sempre con educazione e rispetto. In qualità di giornalista ha collaborato con il quotidiano il Tempo stando sempre dentro la notizia con attenzione, professionalità. Una figura la sua che resterà nel ricordo della società civile sulmonese e dell’intero territorio peligno.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore quindici nella chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio. Grazie a Concezio Barcone per quanto ha dato con generosità, affetto, passione per la città di Sulmona e le sue tradizioni. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita d’una persona cara. Ciao Ezio grazie ancora di tutto, non ti dimenticheremo mai.

Andrea Pantaleo