In Regione vogliono modificare la legge urbanistica ed è già bufera

Paolucci e Blasioli (Pd) sulla proposta di modifica della legge urbanistica: “Faremo ostruzionismo forte per fermare un testo che apre al cemento e delegittima le regole. Serve una legge organica, non una “sveltina” post pandemica presentata in fretta e furia”. Dure prese di posizioni anche di Italia Nostra ” No alla cementificazione del paesaggio approfittando del Coronavirus” e degli Ordini abruzzesi e del Molise degli Architetti e Ingegneri, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e de. Insomma nonostante le temperature esterne alte in Consiglio regionale sono addirittura ” bollenti”

Sulmona, 4 agosto- “Combatteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione il progetto di legge (n. 135/2020) intitolato “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica che approderà in Consiglio mercoledì, non permetteremo che la proposta passi, perché si tratta di un testo che cela, neanche tanto velatamente, il tentativo di deregulation del governo del territorio, che invece da tempo chiede e aspetta una nuova legge adeguata e soprattutto condivisa con tutti i soggetti portatori di interesse”, così il capogruppo PD Silvio Paolucci e il vice Presidente della Commissione II Antonio Blasioli, il quale già in commissione ha votato contro.

“Non si tratta affatto di misure urgenti e temporanee di semplificazione, come si legge nel testo, nei 13 articoli della proposta abbiamo rinvenuto un vero e proprio tentativo di cambiare in peggio i connotati del paesaggio, sdoganando cemento e aperture privatistiche, bypassando controlli e procedure in variante e realizzando decisioni calate dall’alto che delegittimano gli organi competenti – avvisano i consiglieri- Non possiamo consentirlo, perché da tempo stiamo lavorando con tutte le voci competenti e gli ordini professionali per trovare la migliore composizione possibile di una nuova legge urbanistica del territorio, di cui la nostra Regione ha assoluto bisogno.

Sotto la giustificazione della pandemia, si sta cercando invece di portare avanti una vera e propria riscrittura della legge urbanistica, anziché mettere in cantiere una legge organica, come l’assessore Campitelli qualche mese fa, sollecitato dalle tante voci che si stanno levando contro questa proposta di legge, si era impegnato a fare. Invece l’elefante ha partorito un topolino, ma molto furbo, perché approfitta della situazione post pandemica per esautorare le residue competenze delle Province in materia di governo del territorio, senza peró definirne i nuovi ruoli e obiettivi; per allargare la casistica delle varianti ai piani urbanistici comunali vigenti; per modificare le disposizioni del PRG con un semplice atto di giunta, esautorando la competenza che è del Consiglio; per consentire un utilizzo del suolo in deroga alle disposizioni vigenti, per consentire anche un utilizzo diverso degli immobili rispetto al titolo vantato. Insomma, una proposta che sembra non avere altra visione che quella di cambiare le regole vigenti, facendolo senza una discussione che coinvolta ordini, associazioni e portatori di interesse e soprattutto senza una visione organica, com’è capitato con altri provvedimenti legislativi adottati dal governo regionale di centrodestra.

Non basta, oltre a rischi concreti, dettati forse da interessi che non conosciamo, ma che di certo non rappresentano la comunità, la proposta è un susseguirsi di previsioni ambigue che possono alimentare speculazioni e provvedimenti selvaggi, nel nome della rigenerazione urbana e di un nuovo utilizzo del territorio, che di sostenibile sembra non avere proprio niente.Faremo un ostruzionismo forte, invitando la maggioranza a fermare il disegno e a concepire una vera legge organica per il territorio, con un progetto lungimirante e condiviso. Non è pensabile dare sponda a pratiche illegittime che non portano né sviluppo, né ricchezza, né una bellezza che bisognerebbe cominciare a coltivare al posto di interessi altri”.

In piena estate il Consiglio regionale porta all’approvazione la modifica della legge urbanistica rilevano gli Ordini abruzzesi degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Con il progetto di legge regionale recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica”, la Regione Abruzzo, in pieno agosto (la norma verrà discussa in Consiglio Regionale il 5 agosto prossimo), vara un’importante norma che modifica la legge urbanistica regionale. E il tutto avviene senza consultare Ordini professionali e portatori di interesse, in barba agli impegni presi, dalla stessa Regione, nel convegno organizzato il 24 gennaio scorso dall’INU e dalle Federazioni degli Ordini degli Architetti di Abruzzo e Molise e degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo.

Una norma che, con la “scusa” dell’emergenza Covid-19, apporta modifiche alla normativa urbanistica regionale, più attente a liberalizzare le destinazioni d’uso e a limitare le funzioni delle Province, che ad introdurre soluzioni reali, senza che, dopo sette mesi dalle indicazioni emerse dal citato convegno di gennaio, ci sia stato un minimo confronto su un progetto di legge sul governo del territorio che possa, finalmente, dotare la nostra regione di uno strumento di gestione al passo con i tempi, che possa facilitare la pianificazione, non solo edilizia ma anche ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, rivedendo anche la gerarchia istituzionale degli enti locali coordinandone competenze e funzioni. Gli Ordini abruzzesi degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori chiedono, pertanto, alla Regione, di bloccare la norma e di discuterla con tutti i portatori di interesse, con l’impegno che a questo testo normativo segua, entro la fine dell’anno, una vera legge sul Governo del Territorio, ampiamente condivisa e utile a risolvere le tematiche che gli Ordini, l’Istituto Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni hanno segnalato da tempo.

No, alla cementificazione e alla distruzione del paesaggio approfittando del Coronavirus dice Italia Nostra “Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica” questo c’è scritto nel titolo del Disegno di Legge n. 135/2020. Non poteva mancare, sotto il grande ombrello della crisi generata dal Covid – 19, il silenzioso attacco al territorio e la predisposizione di uno strumento (di cui si annuncia la rapidissima approvazione in Consiglio Regionale) per comprometterlo ulteriormente. Invece di cercare la risposta alla crisi socio-economica nel risanamento dei centri abitati della regione e nella valorizzazione dei suoi paesaggi (anche come occasioni di lavoro qualificato) si procede ad una ulteriore Deregulation, alla distruzione degli argini che impediscono il definitivo disordine urbano. ”Poi, faremo una disciplina organica” annunciano; intanto predispongono leggi per comprometterne ogni effetto benefico.

Secondo il Disegno di legge, i Piani regolatori si varieranno quando si vuole, con semplice approvazione della Giunta Comunale; nemmeno più il Consiglio (caduti i controlli delle Provincie ) potrà impedire gli aggiustamenti caso per caso, richiesta per richiesta. La frase magica è ”Rigenerazione urbana”, che ormai è sinonimo di demolizione e ricostruzione; basta invocarla e si ottiene semaforo verde.

Si parla sempre di Turismo come uno dei motori di sviluppo per l’Abruzzo; ma ora tutti gli alberghi potranno cambiare destinazione, depauperando così il patrimonio di ospitalità che andrebbe invece sostenuto.Gli strumenti attuativi previsti dai PRG sono visti come grandi ostacoli e si trova modo di sostituirli con convenzioni dirette (sul modello del complesso sul litorale sud di Pescara, quello che chiudeva la vista del mare e che si è riuscito a bloccare, oggi divenuto modello per il legislatore).