In migliaia per dire No alla Centrale SNAM

Sulmona, 21 aprile– Giornata che entra di diritto nella storia contemporanea della millenaria città di Sulmona quella che si è vissuta oggi pomeriggio con la manifestazione contro il progetto SNAM, la quale ha visto la presenza di migliaia di persone 12.000 per gli organizzatori, 6.000 per la Digos, giunte da ogni parte d’Italia ed esattamente dalle Marche, Puglia, Campania, Amatrice, oltre sessanta i Sindaci abruzzesi presenti, rappresentanti del Comune di Lanciano, parlamentari fra i quali Stefania Pezzopane, Gabriella Di Girolamo, Nazario Pagano, Primo Di Nicola, per la Regione Abruzzo erano presenti Giovanni Lolli, Giuseppe Di Pangrazio, il Sottosegretario Mario Mazzocca( con delega all’ambiente), il Consigliere regionale Leandro Bracco, il Consigliere regionale Mauro Febbo, il Vescovo di Sulmona Michele Fusco, il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, Katia di Marzio Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, molti consiglieri comunali di Sulmona ( Antonio Di Renzo, Nicola Angelucci, Fabio Ranalli, Andrea Ramunno, Mauro Tirabassi, Roberta Salvati,Elisabetta Bianchi, Bruno Di Masci) l’Assessore all’ambiente del Comune di Lanciano Davide Caporale, il Sindaco di Palena nonché Vice Presidente del Parco Maiella Claudio D’Emilio, sessanta sindaci, uniti assieme a migliaia di cittadini per dire No alla realizzazione della centrale SNAM e della rete Adriatica la quale coprirà una distanza di 700 kilometri attraversando molti territori ad alta densità sismica.

Cittadini di ogni condizione sociale uniti tutti da un unico obiettivo considerato fondamentale: lottare avverso la realizzazione del progetto SNAM. Il Corteo ha avuto inizio alle ore 15:30 e si è snodato partendo da Via Togliatti per transitare in seguito in Piazza Capograssi, via Papa Giovanni XXIII, la Circonvallazione Orientale, Viale Giacomo Matteotti, Viale Roosevelt, Corso Ovidio, per giungere poi in Piazza Garibaldi. Striscioni, cori, musica, canti e danze tradizionali di molte regioni italiane presenti alla manifestazione, bandiere al vento, slogan, per dire un chiaro e fermo No al progetto SNAM. È stata una manifestazione pacifica, corretta, di forte coesione sociale ed unità d’intenti.

La Società Civile, le Istituzioni Politiche locali, regionali, nazionali con la presenza dei Parlamentari Abruzzesi, hanno voluto manifestare in maniera pacifica e democratica il loro chiaro dissenso alla realizzazione. Giornata di unità sociale e d’intenti particolare la quale, con le condizioni meteorologiche favorevoli, secondo gli organizzatori è riuscita al meglio. Per i comitati la battaglia non è conclusa e, con la manifestazione odierna, si è voluto dimostrare una ferma, precisa, decisa posizione di proseguire in questa battaglia che ormai perdura da anni. Si è voluto fare pervenire un messaggio chiaro ed inequivocabile. Corso Ovidio aveva un’atmosfera particolare con i negozi chiusi, le serrande abbassate, quale forma di vigorosa partecipazione alla manifestazione. Molte le opinioni, innumerevoli i dibattiti su questa vicenda che, da anni, continua ad essere oggetto di battaglie politico – sociali di forte partecipazione popolare.

Non sono mancati momenti di forte emozione nel ricordare tutte le iniziative sin qui intraprese per lottare contro la realizzazione dell’opera. Si è ricordata la figura di Mario Pizzola il quale non è potuto essere presente alla manifestazione per motivi di salute, colui che assieme ad altri è stato sempre in prima linea senza mai indietreggiare un sol istante in questa iniziativa ed avventura avverso il progetto SNAM. Una vicenda questa del Metanodotto Snam la quale nei mesi futuri vedrà ancora una protesta ed una lotta senza interruzione. L’elevato indice di sismicità dei territori interessati al progetto è solamente una delle motivazioni della forte protesa odierna, oltre all’impatto ambientale che, secondo gli esperti, avrebbe conseguenza dannose. Una battaglia che non si è mai interrotta, una protesa che si ha la ferma intenzione di portare avanti con decisione e fermezza. Oggi pomeriggio la città di Sulmona ha visto la presenza di molti territori italiani, di molte città italiane e comuni della Regione Abruzzo, quale segno di forte unità nazionale, di eminenti sentimenti comuni di attaccamento non soltanto ai singoli territori, ma all’intera Nazione Italiana. (h. 21,00)

Andrea Pantaleo