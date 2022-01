In fuga non solo da Sulmona ma dall’Abruzzo

Settimane addietro uno studio presentato dal prof.Aldo Ronci sull’andamento demografico nella nostra città aveva suscitato enorme scalpore ma anche preoccupazione sulla perdita di popolazione di 2285 abitanti in sette anni ( 2013-2020) .In queste ore è stato reso noto il rappporto sulla popolazione abruzzese riferita allo stesso periodo.La fotografia ci rappresenta una regione che ha perso ben 48.606 abitanti ,quasi come la città di Chieti,con una intensità del 3,68% pari al doppio di quella italiana che è stata dell’1,84%.Lo studio fa anche un’analisi della popolazione nelle diverse province, nelle città capoluogo, sulla presenza del numero degli stranieri nel 2020,sullo spopolamento nei comuni montani e in quelli non montani, sui 15 comuni che crescono di piu’ ma anche su quelli in via di estinzione. Davvero un quadro incredibile. Insomma per una politica spesso distratta e pasticciona si apre ora una fase nuova di impegno e di responsabilità che resta fondamentale per qualsiasi tipo di strategia di programmazione che ora non puo’ piu’ essere ignorata-

Sulmona, 21 gennaio– Spesso si usa ripetere che non si puo’ costruire il futuro se non si conosce il passato. Per la politica c’è ora una ragione in piu’ per affrontare le sfide del futuro perché i numeri hanno il pregio di parlare il linguaggio della chiarezza. Nelle ultime ore è stata diffuso il nuovo rapporto sull’andamento demografico in Abruzzo preparato dell’economista sulmonese,il prof,Aldo Ronci, che già nei giorni scorso aveva diffuso quello mirato sulla nostra città e sulla perdita di popolazione. L’Abruzzo, dice Ronci, perde 48.906 abitanti e decresce del 3,68% con un’intensità pari al doppio di quella dell’Italia che stata dell’1,84%. L’Abruzzo perde gli stessi abitanti di una città come Chieti.

Le due classi di età che hanno influenzato in maniera importante la forte flessione della popolazione abruzzese tra il 2013 e il 2020 sono:quella 32‐48 anni che ha perso 49.141 unit (‐14,80%) ma che comunque ha subito quasi lo stesso decremento percentuale dell’Italia (‐14,18%) quella 15‐31 anni che ha visto emigrare 26.567 giovani con una flessione dell’11,12% valore quest’ultimo pari a due volte e mezzo quello italiano che stato di appena il 4,53%.

Il forte decremento giovanile allarmante in quanto crea un problema di squilibri nel rapporto tra generazioni a svantaggio della popolazione potenzialmente pi attiva e produttiva con implicazioni allarmanti di carattere sociale ed economico. La flessione si spalma:con intensità piu’ elevata nelle province di L’Aquila e di Chieti che presentano aree in fase di spopolamento piu’ numerose; con intensità piu’ lieve nelle province di Teramo e di Pescara che hanno aree in fase di spopolamento meno numerose.

I comuni montani in fase di spopolamento, al 31.12.20, sono 186 ed hanno subito, in 7 anni, un decremento di 28.796 unità che in valori percentuali pari al 9,52%. Ma cosa che non ci si aspettava che, al 31.12.20, 32 comuni non montani situati sulla fascia costiera, si trovano in fase di spopolamento ed hanno subito, in 7 anni, un decremento di 9.163 unità che in valori percentuali pari al 7,44%.

Dal report “L’ economia abruzzese negli ultimi venti anni” si rileva che il valore aggiunto prodotto negli ultimi 20 anni subisce una flessione del 9,6% valore di gran lunga peggiore di quello italiano che stato del 2,8%. La flessione abruzzese: pari al triplo di quella italiana; attribuisce all’Abruzzo uno spread negativo di ben 6,8 punti percentuali che tende a crescere; posiziona l’Abruzzo al 13 posto nella graduatoria delle regioni italiane.

Dai dati dei due report esce rafforzata l’impressione che l’economia abruzzese sia in affanno. L’Abruzzo ha bisogno di cambiare marcia individuando, senza tralasciare il faticoso e importante lavoro gi in atto, due fondamentali direttrici che gli permettano di affrontare i nodi nevralgici della Regione che riguardano da un lato, per superare gli squilibri locali, un progetto di sviluppo e riequilibrio territoriale e dall’altro, per superare le difficoltà in cui versa il sistema produttivo, una grande, imponente ed efficace iniziativa che riesca, attraverso l’innovazione, a rendere piu’ competitivi tutte le attività economiche.

La popolazione in Abruzzo tra il 2013 e il 2020 2013 2020 :Abruzzo 1.329.918 1.281.012 -48.906 -3,68% – Italia 60.345.917 59.236.213 -1.109.704 -1,84% abitanti tra il 2013 e il 2020 La popolazione abruzzese passata da 1.329.918 abitanti del 31.12.13 a 1.281.012 del 31.12.20 registrando un decremento di 48.906 abitanti. In valori percentuali la flessione del 3,68% della popolazione abruzzese stata pari a ben due volte quella italiana che ha registrato un decremento dell’1,84%.

L’Area Metropolitana Pescara‐Chieti

Si è , di fatto, creata l’area metropolitana Chieti‐Pescara (città diffusa) che conta una popolazione di 346.759 abitanti distribuita su una superficie di 645 Kmq mentre il resto dell’Abruzzo segna 934.253 residenti su una superficie di 10.150 kmq.L’Area Metropolitana Chieti‐Pescara composta dai Comuni di Pescara, Chieti, Silvi, Cepagatti, Citt S. Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Spoltore, Cappelle sulTavo, Pianella, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Francavilla al mare. L’area metropolitana Pescara‐Chieti raccoglie il 27% della popolazione ed concentrata suappena il 6% del territorio, ha una densità abitativa di 538 abitanti per kmq pari a cinque volte e mezzo quella del resto dell’Abruzzo che conta 98 abitanti per kmq. L’area metropolitana, al contrario del resto della Regione, ha registrato un costante e consistente incremento fino a pochi anni fa ma negli ultimi anni ha subito una battuta d’arresto e restano in crescita i soli Comuni di Francavilla e San Giovanni Teatino.

Gli stranieri

Nel 2020 l’Abruzzo, con 82.568 stranieri su un totale di 1.281.012 abitanti, annota la presenza del 6% di stranieri registrando uno spread negativo di 3 punti percentuali rispetto al 9% nazionale. L’Abruzzo poco attrattivo anche per gli stranieri che potrebbero comunque contribuire al miglioramento del bilancio demografico della regione.

La popolazione nelle province abruzzesi tra il 2013 e il 2020

l’aquila 305.639 290.811 -14.828 -4,85%; teramo 310.157 301.104 -9.053 -2,92%; pescara 322.271 313.882 -8.389 -2,60% chieti 391.851 375.215 -16.636 -4,25% Tra il 31.12.13 e il 31.12.20 si registra un decremento forte nelle province dell’Aquila (‐14.828), e di Chieti (‐16.636) meno consistente in quelle di Teramo (‐9.053) e di Pescara (‐8.389) .In valori percentuali la popolazione decresce di piu’ all’Aquila (‐4,85%) e a Chieti (‐4,25%), meno a Teramo (‐2,92%) e a Pescara (‐2,60%). Le flessioni sono tutte superiori a quella media italiana (‐1,84%). La popolazione nei capoluoghi abruzzesi tra il 2013 e il 2020 2013 2020 l’aquila 70.464 69.349 -1.115 -1,58% teramo 54.757 52.476 -2.281 -4,17%;pescara 121.760 118.766 -2.994 -2,46%;chieti 52.367 49.139 -3.228 -6,16%

i capoluoghi abruzzesi tra il 2013 e il 2020

Nei Capoluoghi le flessioni sono state a Chieti ‐3.228,a Pescara ‐2.994,a Teramo ‐2.281 e a all’Aquila ‐1.115. In valori percentuali flettono Chieti ‐6,16%, Teramo – 4,17%,Pescara – 2,46% e L’Aquila – 1,58%.Mentre la provincia dell’Aquila quella che decresce di piu’ rispetto alle sorelle abruzzesi, tra i capoluoghi l’Aquila quello che decresce di meno.

Lo spopolamento dei comuni montani e dei comuni non montani tra il 213 e il 2020 2013 2020 variazione % comuni montani 302.624 273.828 -28.796 -9,52% comuni non montani 123.087 113.924 -9.163 -7,44% i comuni in via di spopolamento tra il 2013 e il 2020 I comuni montani in fase di spopolamento, al 31.12.20, sono 186 e contano una popolazione di 273.828 abitanti, hanno subito, in 7 anni, un decremento di 28.796 unit che in valori percentuali pari al 9,52% e rappresentano il 21% del totale della popolazione.

Ma cosa che non ci si aspettava che, al 31.12.20, 32 comuni non montani (situati tutti sulla fascia costiera ad eccezione di Sulmona che l’unico comune non costiero della provincia dell’Aquila dichiarato non montano), si trovano in fase di spopolamento o di forte spopolamento, contano una popolazione di 113.924 abitanti ed hanno subito, in 7 anni, un decremento di 9.163 unità che in valori percentuali pari al 7,44% e rappresentano un consistente il 9% del totale della popolazione.

AQ Sulmona 24.908 22.643 -2.265 -9,09%

TE Controguerra 2.424 2.272 -152 -6,27%

TE Torano Nuovo 1.651 1.523 -128 -7,75%

PE Catignano 1.418 1.242 -176 -12,41%

PE Cugnoli 1.559 1.366 -193 -12,38%

PE Loreto Aprutino 7.553 7.164 -389 -5,15%

PE Moscufo 3.255 3.088 -167 -5,13%

PE Nocciano 1.864 1.750 -114 -6,12%

PE Picciano 1.372 1.287 -85 -6,20%

PE Torre de’ Passeri 3.152 2.905 -247 -7,84%

CH Ari 1.148 1.071 -77 -6,71%

CH Arielli 1.146 1.084 -62 -5,41%

CH Bucchianico 5.321 5.002 -319 -6,00%

CH Canosa Sannita 1.435 1.270 -165 -11,50%

i comuni non montani in via di spopolamento

I comuni con piu’ di 15.000 abitanti tra il 2013 e il 2020

1 Francavilla al Mare 24.518 25.677 1.159 4,73%

2 Montesilvano 52.392 53.344 952 1,82%

3 Martinsicuro 15.975 16.198 223 1,40%

4 Vasto 40.429 40.553 124 0,31%

5 Roseto degli Abruzzi 25.495 25.429 -66 -0,26%

6 Spoltore 19.055 18.996 -59 -0,31%

7 Giulianova 23.643 23.464 -179 -0,76%

8 San Salvo 19.611 19.445 -166 -0,85%

9 Avezzano 42.021 41.283 -738 -1,76%

10 Silvi 15.588 15.251 -337 -2,16%

11 Lanciano 35.656 34.410 -1.246 -3,49%

12 Ortona 23.517 22.287 -1.230 -5,23%

13 Sulmona 24.908 22.643 -2.265 -9,09%

Tra il 2013 e il 2020 i comuni con piu’ di 15.000 abitanti che crescono sono Francavilla (+1.159), Montesilvano (+952), Martinsicuro (+223) e Vasto (+124).

Decrescono Sulmona (‐2.265), Lanciano (‐1.246), Ortona (‐1.230), Avezzano (‐738), Silvi (‐

337), Giulianova (‐179), San Salvo (‐166), Roseto (‐66) e Spoltore (‐59).

La crescita piu’ elevata, sia in valore assoluto che in valore percentuale, stata registrata aFrancavilla (+1,159;+4,73%) che conquista il primo posto nella graduatoria regionale.La flessione piu’ alta, sia in valore assoluto che in valore percentuale, a Sulmona (‐2.265;‐9,09%) che si piazza all’ultimo posto nella graduatoria.

I 15 comuni che crescono di piu’ tra il 2013 e il 2020

1 Villa Sant’Angelo 438 474 36 8,22%

2 Alfedena 865 917 52 6,01%

3 San Giovanni Teatino 13394 14174 780 5,82%

4 Tortoreto 11218 11810 592 5,28%

5 Santa Maria Imbaro 1957 2054 97 4,96%

6 Scoppito 3626 3802 176 4,85%

7 Francavilla al Mare 24518 25677 1159 4,73%

8 Altino 2942 3080 138 4,69%

9 Treglio 1612 1687 75 4,65%

10 San Demetrio ne’ Vestini 1813 1880 67 3,70%

11 Alba Adriatica 12186 12631 445 3,65%

12 Pizzoli 4.125 4.259 134 3,25%

13 Corropoli 4990 5145 155 3,11%

14 Mozzagrogna 2358 2412 54 2,29%

15 Cepagatti 10684 10920 236 2,21%

Tra i comuni che crescono indossa la maglia rosa Villa Sant’Angelo, il 2 posto spetta ad Alfedena e il 3 posto a San Giovanni Teatino seguono poi i comuni di Tortoreto,Santa Maria Imbaro, Scoppito,,Francavilla a Mare, Altino,Treglio,San Demetrio neVestini,Alba Adriatica,Pizzoli,Corropoli,Mozzagrogna,Cepagatti) Nella graduatoria regionale, tra i comuni che hanno subito il piu’ alto decremento, si assegna la maglia nera a Villa Santa Lucia, si piazza al penultimo posto Fontecchio e al terzultimo posto San Giovanni Lipioni