In Comune ora si litiga su.. tutto

–Pure il Carnevale è motivo di divisione nella politica sulmonese e perfino fra gli stessi Consiglieri di maggioranza La presa di posizione nelle ultime ore di Roberta Salvati fra i consiglieri piu’ attivi dell’Amministrazione comunale e le bacchettate riservate al Sindaco e all’Assessore alla Cultura sono la riprova di un clima ormai logoro che preoccupa la città.Ma la condizione che Sulmona vive oggi è il risultato di una politica fallimentare alimentata negli ultimi anni che ha procurato danni pesantissimi alla comunità ovidiana che paga ora un prezzo sproporzionato. E così se lo scioglimento anticipato dell’Assise civica sarebbe ora, paradossalmente, un’ulteriore danno per Sulmona torna con forza un’ipotesi lanciata lo scorso anno dal Capogruppo del Pd Di Rienzo che sollecitava la costituzione di una ” Giunta di salute pubblica” fino all’autunno per affrontare pochi e precisi punti prima di tornare al voto

Sulmona, 19 febbraio– “Apprendo con disappunto e sdegno la decisione presa dal sindaco Annamaria Casini e dall’assessore alla Cultura Alessandro Bencivenga circa la cancellazione della sfilata dei carri allegorici di Carnevale, che quest’anno avrebbe festeggiato il cinquantesimo anno, e la riduzione dei fondi per la Mascherina d’argento. In questo modo si impoverisce l’offerta culturale, di intrattenimento, nonché un appuntamento che fa parte della tradizione della Città di Sulmona, per bambini e famiglie. In questo modo si danneggiano gli organizzatori costretti a operare con pochi fondi e senza una adeguata programmazione. Così il Consigliere Comunale Roberta Salvati

Dispiace constatare poi che l’assessore e il sindaco mentono sapendo di mentire. È da un anno che ho sollecitato l’amministrazione comunale per il 50esimo anno della sfilata dei carri allegorici evidentemente non hanno voluto organizzarsi in tempo. Anche il problema economico sarebbe di facile superamento: la manifestazione non necessita di molto denaro si potrebbe coinvolgere qualche imprenditore e richiedere loro un sostegno per una manifestazione, quella del carnevale, sentita e partecipata dall’intera cittadinanza”. (h. 19,00)