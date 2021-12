In Abruzzo oltre 117 mln per città a misura d’uomo

Sulmona, 31 dicembre– È stato pubblicato oggi il decreto per l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Complessivamente, sono stati stanziati 3,4 miliardi per progetti che contribuiranno a rendere le città più sostenibili e a misura d’uomo. In Abruzzo, sono molti i Comuni che hanno ottenuto finanziamenti per i loro progetti. Alle Amministrazioni comunali abruzzesi vanno oltre 117 milioni di euro così ripartiti nelle quattro province della regione: Chieti 38.353.435,18; L’Aquila 9.837.438,40; Pescara 35.000.000,00; Teramo 34.091.008,44. Circa 4,8 milioni di euro sono stati assegnati alla mia città, Sulmona. E’n quanto sostiene in una nota la sen.Di Girolamo (M5S)

Grazie a queste importanti risorse, in tantissimi Comuni si potranno recuperare e rigenerare spazi urbani dotandoli di infrastrutture e servizi senza ulteriore consumo di suolo, garantendo sostenibilità ambientale a investimenti e opere sui territori. Rigenerare le città permette alle persone di riappropriarsi degli spazi rigenerati e dotati di nuove funzioni, spiega Di Girolamo,con evidenti miglioramenti della qualità della vita e ricadute positive negli ambiti sociali, economici e ambientali. Si attua anche così uno dei punti programmatici del Movimento 5 Stelle: l’ecologia integrale.

Buone notizie per i cittadini abruzzesi arrivano anche dal consiglio regionale dove i consiglieri del Movimento 5 Stelle sono riusciti ad ottenere molti aiuti per i territori nell’ambito del bilancio di previsione della Regione Abruzzo. Anche il quella sede, grazie ad un emendamento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele, interessato sul tema dall’Assessore sulmonese Attilio D’Andrea, il Comune di Sulmona ha ottenuto un contributo di 50mila euro per riqualificare l’immobile ex sede della Scuola Celidonio e destinarlo alle associazioni cittadine. Si tratta di un altro importante contributo per riutilizzare immobili esistenti, evitando nuovo cemento e conservando la bellezza delle nostre città.La rigenerazione urbana è e resta una delle principali scommesse del Movimento 5 Stelle, per un filtro sostenibile. Con le risorse arrivate in questo fine anno, potremo trasformare una linea politica in progetti concreti.AI Sindaci e alle loro Giunte auguro buon lavoro. A tutte le abruzzesi e gli abruzzesi, auguro un felice 2022.