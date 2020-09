Imprudente su nuovo corso del Consorzio di Bonifica

Sulmona, 29 settembre– Con il decreto 69, emanato lo scorso giovedì 24, è stato nominato il nuovo commissario del Consorzio di Bonifica Interno (Bacino Aterno e Sagittario) a seguito delle dimissioni del commissario Sergio Iovenitti. Il nuovo commissario è Adelina Pietroleonardo, funzionario della Regione Abruzzo.

A tal proposito, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, intende rivolgere il proprio “ringraziamento e quello dell’Esecutivo regionale al dottor Iovenitti per il lavoro svolto con abnegazione competenza e passione, e soprattutto con riguardo all’“operazione-verità” condotta in relazione ai conti e bilanci del consorzio con sede a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila. Operazione che ha visto emergere una situazione economico-finanziaria , patrimoniale e gestionale preoccupante, aggravata peraltro dalla sospensione dei ruoli dovuta alle misure governative per l’emergenza coronavirus.

La riforma dei Consorzi di bonifica regionali, approvata a novembre scorso dal Consiglio regionale, aveva previsto il commissariamento dei Consorzi abruzzesi con l’obiettivo di fondare la loro gestione amministrativa sui criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.“Il nuovo corso cui si è dato inizio – ha proseguito Imprudente – è basato su efficienza e trasparenza amministrativa, lotta agli sprechi, riequilibrio dei bilanci e garanzia di servizi di qualità agli agricoltori. Su queste basi – ha concluso – siamo certi proseguirà e rilancerà l’azione amministrativa del nuovo commissario Pietrolenardo, che andrà ad incidere sia nell’ottica del risanamento del bilancio che sotto il profilo