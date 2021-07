Il volto bello della nostra città

Cerimonia di premiazione dei volontari al Comune di Sulmona

Sulmona,1 luglio– Cerimonia di premiazione, questo pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, per premiare gli eroi del volontariato, uomini e donne impegnati sempre in prima linea, senza mai indietreggiare un solo istante.

Il mondo del volontariato rappresenta un pilastro fondamentale per prestare aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il vice sindaco Marina Bianco, gli assessori Salvatore Zavarella, Luigi Di Cesare, Angelo D’Agostino, i volontari delle Associazioni Comunale, Protezione Civile, ANA Sulmona, Cisom, Croce Rossa Italiana; 168 sono i volontari impegnati in città, ai quali vanno aggiunti quelli che operano al di fuori della città di Sulmona, in altri territori.

Presenti i ordinatori della associazioni premiate visibilmente commossi ed emozionati. Sono impegnati sin dall’inizio dell’epidemia con coraggio, ardimento, professionalità, avendo anche operato nella campagna vaccinale contro il Covid. Fra i premiati ricordiamo anche il corpo di Polizia Municipale di Sulmona, per l’impegno dato durante l’epidemia; premiati anche Domenico Pallozzi del gruppo comunale protezione Civile, Marco Di Silvestro dell’ANA Sulmona, Anna Mancinelli della Croce Rossa Italiana, Giorgio Foglietta del Cisom, oltre ai rappresentanti della funzioni di supporto del COC.

Anno terribile quello dell’epidemia la quale, dopo un secolo dall’ultima della spagnola, è tornata purtroppo a diffondere morte, dolore, paura, sgomento, ma anche la speranza che, al più presto possa essere sconfitta, per tornare ad una vita normale. Non è mancato il momento dell’unità nazionale, con l’inno nazionale ascoltato all’inizio della cerimonia, per un momento di coesione nazionale, ricordo del Risorgimento italiano con le sue 101 battaglie occorse al fine di unire il suolo italiano in un’unica nazione, con un’unica bandiera del tricolore. Il Sindaco di Sulmona, visibilmente commosso, ha ricordato l’impegno di tutti per fronteggiare l’epidemia con il volontariato sempre in prima linea con i suoi angeli della quotidianità, eroi della nostra Italia, che non finiremo mai di ringraziare per il loro prezioso, fondamentale apporto. Una cerimonia di consegna degli attestati la quale vuole avere il messaggio di gratitudine e rafforzare sempre più l’importanza del volontariato, quale pilastro della nazione e della società civile italiana.

Andrea Pantaleo