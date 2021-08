Sulmona, 10 agosto– “Il tribunale di Sulmona non deve morire” da questa mattina, molto presto,un nuovo,grande, ben visibile striscione è tornato ad apparire sulla facciata principale del Palazzo di Giustizia in città. E’ il segnale piu’ concreto della volontà precisa di continuare una battaglia di civiltà, di progresso ma anche di prospettiva per questo territorio. Lo aveva proposto giorni fa la coriacea e battagliera consigliera comunale, avvocato, Elisabetta Bianchi che per difendere l’obiettivo aveva dato vita, per la seconda volta in questi anni, ad uno sciopero della fame per alcuni giorni

.Sul problema si era pronunciato l’Ordine degli avvocati della città che aveva condiviso la proposta autorizzata dal Presidente del Tribunale d’intesa con il Procuratore della Repubblica. Intanto si lavora alla grande manifestazione di protesta in programma per il prossimo 14 settembre per la salvaguardia dei Tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, che vedrà uniti ordini forensi, istituzioni, forze politiche e organizzazioni sindacali. Obiettivo comune resta quello di puntare ad ottenere la proroga per la chiusura dei Tribunali abruzzesi al settembre 2024.Intanto oggi protesta davanti al Palazzo di Giustzia anche Mario Pizzola con uno sciopero della fame di 24 ore a sostegno della battaglia che si sta portando avanti. Nei giorni scorsi analoga protesta aveva attuato Pietro Di Paolo