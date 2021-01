Il treno della morte, da Sulmona a Dachau: 8 ottobre 1943

Sulmona, 31 gennaio–Giulio Mario Salzano, nato e residente a Badia di Sulmona, ricercatore universitario, storico del Campo di concentramento di Fonte d’Amore, ha pubblicato un saggio storico su “Italia Contemporanea” (n. 294/2020), quadrimestrale dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, dal titolo “Deportati a Dachau, un caso di (in)giustizia ordinaria nell’Abruzzo del secondo dopoguerra”.

Un fatto sconvolgente, rimasto per molto tempo ignorato, non solo dalla storia ufficiale, ma anche e soprattutto dalla storia e dalla memoria locale.L’autore si è fondato sulla ricognizione dei fondi inediti della Corte d’Appello dell’Aquila e della Sezione speciale della Corte d’assise, relativi agli anni 1944/1947. Si tratta del caso giudiziario Corrado Dejean, direttore allora della casa penale di Badia di Sulmona, allora situata nella Abbazia celestiniana. E’ stato l’unico accusato con la seguente motivazione: “aver collaborato col tedesco invasore, trattenendo oltre l’8 settembre 1943, detenuti per reati politici e i detenuti d’oltre confine,,.per aver consegnato, il 7 ottobre 1943, alle autorità militari germaniche, 246 detenuti di oltre confine e i condannati per reati politici, oltre ai detenuti per reati comuni, per aver cooperato al rastrellamento dei prigionieri alleati sbandati fra il settembre 1943 e il giugno 1944”.

Corrado Dejean era nato a Noto (SR) l’11 novembre 1895. Aveva partecipato alla prima guerra mondiale, pluridecorato, aveva svolto il suo lavoro in vari istituti di pena. Il 25 novembre 1941 era stato trasferito da Caltanissetta a Sulmona, in qualità di “direttore di prima classe” del carcere dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone.

A Sulmona giunsero i tedeschi il 12 settembre 1943 e vi rimasero fino all’8 giugno 1944. Tutto quindi avvenne sotto la vigilanza del comando tedesco. Al carcere della Badia vi erano circa 400 detenuti: 139 provenienti dalla Croazia, 34 dal Montenegro, 4 dalla Bosnia-Erzegoviana, 40 dalla Grecia, 20 dalla Slovenia, 3 dalla Serbia, Bulgaria ed Eritrea.

Dopo la caduta di Mussolini il 25 luglio 1943, il ministro di Grazia e Giustizia, Azzariti, aveva concesso la grazia ai condannati politici italiani, escludendo gli allogeni e i sudditi dei territori occupati, trattenuti anche dopo l’8 settembre. Infatti, il 17 agosto 1943, il sostituto procuratore, Salvatore Sambenedetto e il commissario di pubblica sicurezza, Ambrogio Gallo, si recarono al carcere della Bada, alla presenza del direttore Dejean, per vagliare le posizioni dei singoli detenuti che avrebbero beneficiato del provvedimento di scarcerazione. Solo 25 furono ritenute ammissibili al provvedimento di grazia. Furono rimessi in libertà: Giancarlo Paietta, Salvatore Cacciapuoti, e tanti altri esponenti del Partito Comunista. Paietta ricorderà spesso il periodo di carcere trascorso a Sulmona, perfino nei comizi in città (“La fine del mondo al carcere di Sulmona”).

Il direttore Dejean si recò al vicino Campo di Concentramento alleato (Campo 78) per informarsi sulle disposizioni di carattere internazionale, tanto che il 12 settembre consegna al comandante del Campo, Cochran, i detenuti inglesi che erano al carcere della Badia. Ma quella stessa sera arrivano i soldati tedeschi, mentre i prigionieri alleati tentano la fuga sulla montagna, senza successo. La mattina del 13 settembre i soldati tedeschi assumono il pieno controllo del campo di concentramento.

La data, tragica e funesta, è la mattina dell’8 ottobre 1943. Giorno in cui i soldati tedeschi ammassano fuori dal carcere tutti i detenuti, scortandoli a piedi fino alla stazione, eccettuati quattro “impossibilitati a muoversi”. Sui vagoni del treno merci per la Germania ci furono anche 9 civili rastrellati da poco. Il viaggio dura 6 giorni e 5 notti fino al Konzentrationslager di Dachau. Il 13 ottobre le autorità del campo registrano l’ingresso di 392 deportati provenienti da Sulmona.Questi i nomi dei 9 civili: Carlo D’Ascanio, Egidio Casasanta, Carmine Santilli, Ettore De Simone, Michele Scarpone, Erminio Spadino, Sabino Di Filippo, Mario Colella, Angelo De Simone.

Solo i primi 4 sopravvissero. Secondo i libri matricola del carcere, i detenuti prelevati furono 390, aggiungendo i 9 civili, il numero totale dei deportati da Sulmona in Germania sono 399.Questi, i fatti tristi e disumani, provocati dalla dirigenza del carcere di Badia di Sulmona.A questo punto, si apre il problema delle responsabilità del direttore Dejean e del processo nei suoi confronti.

L’autore, Giulio Mario Salzano, si sofferma in modo strettamente analitico e su una vasta documentazione d’archivio sulla questione del processo a Dejean, che si concluse con la sentenza di assoluzione per “non aver commesso il fatto”, a causa dell’ “inefficacia delle procedure epurative”.

Procedimento giudiziario, nato dalla denuncia di Antonino Salanitro, fratello di Carmelo, professore di latino e greco al Liceo Cutelli di Catania, uno dei detenuti politici recluso al carcere della Badia, arrestato dall’Ovra il 15 novembre 1940, perché in possesso di volantini antifascisti. Il 25 febbraio 1941 viene condannato a 18 anni di reclusione e trovandosi nella tetra situazione del carcere di Sulmona, non viene liberato come detenuto politico ed è costretto, anch’egli, a seguire i destinati al treno per Dachau. Morirà nel lager di Mauthausen il 24 aprile 1945.

Nel caso Dejean e del treno della morte, da Sulmona a Dachau, si evidenzia un fenomeno assolutamente strano: innanzitutto l’oblio del tragico fatto disumano, e poi l’atteggiamento di falsa modestia o un ipocrita ritegno da parte di molti personaggi sulmonesi, quando furono chiamati alla Procura di Sulmona, per esprimere il proprio parere. Furono: Gustavo Meola, capitano dei carabinieri, che parlò di accuse contro Dejean “destituite di fondamento”. Il procuratore di Sulmona, Carlo Pierantoni, interrogò molte persone informate sui fatti come gli agenti in servizio E tra gli altri: Roberto Cicerone, partigiano, Raffaele Del Basso Orsini, tenente colonnello a riposo, Carlo Cicone, medico del carcere, i parroci Vittorio D’Orazio e Francesco Quattrocchi, Luigi Santomartino, Alfiero Di Girolamo, partigiano e vice sindaco, Enrico Del Signore, Mario Di Cesare, agente dell’A,Force, Carlo Giammarco del Comitato Nazionale di Liberazione, l’avvocato Guglielmo Mascio.

Il direttore, Corrado Dejean, cercò in tutti i modi di raccogliere testimonianze a suo favore, perfino “un attestato di gratitudine e riconoscimento” per l’aiuto alle forze armate degli Alleati, ottenendo la somma di 2.500 lire come ricompensa. Il documento che sembrò definitivo fu l’atto della Commissione Regionale Abruzzese per il riconoscimento della qualifica di partigiano, il 22 maggio 1946, firmata dal Maggiore Aldo Rasero, come “appartenente alla Banda Conca di Sulmona”, che in realtà non fu mai riconosciuta. La conclusione avviene il 30 giugno 1947, la Corte, presieduta dal magistrato Giovanni Petraccone, e dai consiglieri, Giacomo Barresi e Bruno De Marco, chiude definitivamente il caso. Nel 1957, Dejean diventa ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena . Il 19 novembre 1962, il Ministero trasmette a Dejean il diploma col quale il Presidente della Repubblica gli conferisce l’onorificenza di “Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana”.

La ricerca di Giulio Mario Salzano, così precisa e interessante, riapre un capitolo mai chiuso nella storia italo-mondiale; la storia dei campi di sterminio. Storia che alla luce della frase di George Santayana, vergata all’ingresso del campo di Auschwitz, raccomanda a non dimenticare: “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla”.

Mario Setta