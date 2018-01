Sulla vicenda delle dimissioni del sindaco di Sulmona sono intervenuti anche sindaci e amministratori di centro destra della Valle peligna per sostenere che l’unico appello da rivolgere alla Casini resta uno solo: decida in autonomia e metta fine ad incertezza che penalizza ogni iniziativa a difesa del territorio. Una vicenda incredibile che rischia di divenire piu’ pesante e carica di responsabilità soprattutto per chi ha lavorato per rompere la coesione territoriale

Sulmona, 14 gennaio.– Come Sindaci e amministratori del territorio appartenetenti all’area del centrodestra, riteniamo che non servano appelli e documenti, da firmare congiuntamente, con i quali chiedere al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini di ritirare le dimissioni firmate qualche giorno fa a seguito della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Centrale Snam a Sulmona. Inizia cosi’ la lettera inviata a Palazzo San Francesco

“ Sono solo un artificio mediatico fine a se stesso, chiaramente interpretabile alla stregua di un mero espediente per fare uscire il Sindaco di Sulmona dall’impasse politico e decisionale seguìto alla scelta delle sue dimissioni. Del resto – si legge ancora nel documento- che la mossa del Primo Cittadino di Sulmona non potesse sortire effetto alcuno, al di là del clamore iniziale suscitato sulla stampa, è parso fin da subito evidente a tutti, anche a quei Sindaci che inizialmente sembravano propendere per identica scelta e che invece sono rimasti poi saldamente al loro posto.

L’unico appello che ci sentiamo responsabilmente di rivolgere ad Annamaria Casini è quello del buon senso: decida in autonomia cosa fare, magari prendendo finalmente atto che le dimissioni sono state un errore, pur giustificato dall’emotività del momento che ci siamo sforzati di comprendere tutti. E se decide di ritirarle, ponendo fine a voci e ipotesi disparate, indichi chiaramente la strada a partire dal ricorso affidato al professor Celotto, sulle cui modalità attendiamo ancora la comunicazione concordata, fermo restando che, come detto, riteniamo sia da preferire la strada del ricorso congiunto dei Comuni e non quella di più ricorsi separati. Se poi decide altro, lo faccia sempre in piena autonomia e coscienza. È tempo di prendere iniziative concrete nel pieno delle prerogative istituzionali, con convinzione e nell’interesse del territorio. Basta con le strategie fini a se stesse.” (h. 16,00)