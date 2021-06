Il Teatro dei Pupi Italici a Ur -Fest a Popoli

Sabato 5 Giugno presso il Parco del Sole divertente appuntamento per bambini e adulti

Popoli, 3 giugno Sabato 5 Giugno 2021 alle ore 18,00 a Popoli presso il Parco del Sole (Villa comunale) Ur-Fest Il Teatro della città, il Festival delle arti dal vivo promosso da Drammateatro e Comune di Popoli, diretto dal regista Claudio Di Scanno, appuntamento con il teatro dei Pupi Italici di Girolamo Botta che presenterà la divertente farsa Vettio Scatone si scatena per amor.

Protagonisti i cosiddetti pupi della tradizione, con la particolarità che queste particolari marionette, tutte rigorosamente costruite artigianalmente, verranno mosse a vista, vale a dire senza la classica baracca che nasconde i manovratori e attori. Una condizione aperta quindi, che diventa affascinante perchè gli spettatori hanno l’opportunità di vedere all’opera gli operatori che danno vita alla marionetta, trasmettendo loro energia e sentimenti. In scena con i loro pupi un giovane erede della grande tradizione delle marionette, Girolamo Botta, coadiuvato da Alessandra Guadagna e dalla piccola Diletta Botta che si cimenterà al formidabile pianino meccanico per l’esecuzione delle musiche di scena. L’Opera dei Pupi è un tipo di teatro delle marionette tipica della tradizione dell’Italia meridionale sviluppata maggiormente in Sicilia. Sino agli anni ’50 infatti l’Italia centro meridionale godeva di diversi teatri stabili dell’opera dei pupi. Nella forma che conosciamo oggi, si sviluppò alla fine dal 1700, con i pupi in paggio (non armati) che rappresentavano alcuni racconti popolari ; di queste opere sono arrivate a noi soltanto le farse che ancora oggi vengono rappresentate. Con gli anni i pupi vengono armati con scudi e corazze rappresentando storie dell’epica cavalleresca, in particolare legate alla vicenda di Carlo Magno e dei paladini di Francia. Girolamo Botta, fondatore della compagnia Pupi Italici, propone per la prima volta i pupi come interpreti di una nuova epica cavalleresca dell’appennino italiano, legata alle storie dei popoli italici e romani, ambientate ben oltre 2000 anni fa, per l’appunto nel tempo in cui nacqueItalia.Il lavoro del puparo e’ molto complesso perchè cura lo spettacolo dando voce ai fantocci e costruisce le proprie strutture sceniche (fondali, scene, marionette, vestiti e armature). Nel 2008 l’UNESCO ha dichiarato il Teatro dell’Opera dei Pupi capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità . Ingresso libero. Informazioni al 333.1107187.