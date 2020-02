Il team PeligNAO del Polo “Fermi” in finale al NAOCHALLENGE 2020!

Sulmona,25 febbraio– Sabato 22 Febbraio 2020, Firenze. Semifinali NAO CHALLENGE 2020, un’olimpiade europea di robotica a carattere didattico per studenti delle scuole superiori di secondo grado organizzata per la prima volta in Italia nel 2015 da Scuola di Robotica in collaborazione con SoftBank Robotics. Al centro la robotica umanoide e lo sviluppo di applicazioni per proteggere, promuovere e tutelare il patrimonio culturale.

Il Team PeligNAO composto da Eliseo Cerasani, Domenico Ferrandino, Biagio Palombizio, Francesco Martini, Gaia Del Monte, Alessandra Giannandrea, Gaia Federico, Simone Balassone, Antonio Giancaterino e Vincenzo Russo, studenti dell’ITE e dell’ITI del Polo Tecnologico “E. Fermi” di Pratola Peligna, guidati dal Coach Prof. Michele Roselli e dai Proff. Ivan Di Nino e Fabio Mascio, giunge a questa fase grazie al Progetto elaborato in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale della Majella, attraverso il quale vengono proposte ipotesi e risoluzioni per migliorare la gestione del Parco stesso servendosi del robot NAO.

Il team supera con notevoli risultati le tre prove proposte nella Challenge, che comprendono lo studio di casi specifici, le analisi delle soluzioni esistenti e colloqui con esperti; di qui l’accesso diretto alla FINALE NAZIONALE della competizione che si svolgerà il 6 e 7 maggio prossimi a Genova.

Ancora un risultato di pregio per l’Istituto Industriale del Polo “E.Fermi” che a ragione diventa centrale nelle offerte formative della Valle peligna, un potente attrattore di sperimentazione e di innovazione. Anni di grandi risultati, di crescita continua, di evoluzione didattica e formativa, all’insegna dell’impegno e della serietà nell’approccio e nello studio. Tutto questo ha contribuito a formare i giovani campioni del Nao Challenge e ha permesso l’apertura dei due indirizzi ad alta specializzazione per il nuovo anno scolastico: l’indirizzo di robotica industriale e di designer industriale tra i più moderni in ambito nazionale.