Il sulmonese Daniele Silvestri il migliore decathleta abruzzese 2019

Sulmona, 4 maggio– Daniele Silvestri, decathleta dell’ASD Amatori Atletica Serafini, “esplode” a S. Benedetto del Tronto, durante la fase Regionale dei Campionati di società. Il giovane sulmonese, primo anno allievi 2003, nella gara in terra marchigiana, ha imposto con autorità la sua ormai acclarata qualità di decathleta, classificandosi al primo posto, davanti a tutti, stabilendo con 5017 punti il nuovo record stagionale abruzzese della categoria.

Va sottolineato che la specialità delle dieci gare è la più dura dell’ateltica leggera in quanto oltre a svolgersi in due intere giornate, richiede anche una particolare forza fisica, adatta a superare tutte e dieci le prove con la stessa intensità. Tra le gare che hanno dato a Daniele Silvestri il maggior punteggio vanno sottolineate quella dei m 1500 piani con 731 punti, il salto in alto con la misura di 1.80 (627 punti ) e i m 400 con 54”36 (608 punti). Buone anche le altre prove dei m 110 ostacoli, m 100 piani, salto in lungo, asta, lancio del disco, del peso e del givellotto.

Il punteggio ottenuto dal decathleta sulmonese a S. Benedetto colloca il rappresentante dell’Amatori Serafini al 23° posto della graduatoria nazionale ed essendo al primo anno allievi risulta 5° nella classifica della sua categoria. (h.8,00)