Il sindaco di Riace Domenico Lucano presto a Sulmona

Caro Sindaco Domenico Lucano,

chi le scrive è una giovane associazione “Ubuntu Onlus” che opera in Abruzzo, nel Comune di Sulmona. L’Associazione, composta da un gruppo di volontari e professionisti impegnati nell’accoglienza e nel supporto agli stranieri, è impegnata dal 2015 sul territorio nella promozione di attività formative e culturali nell’ambito della mediazione interculturale e del sostegno legale e psicologico ai richiedenti asilo.

Siamo profondamente consapevoli che il modello Riace debba essere conosciuto e raccontato in quanto da sempre fermamente convinti che un sistema di accoglienza fondato sul mero assistenzialismo, perennemente in emergenza, farraginoso e debole abbia prodotto delle “vittimeutenti” in condizione di subalternità e senza alcun contatto con la cittadinanza accogliente. Di contro, la conoscenza e la partecipazione attiva alla vita sociale del luogo in cui si è migrati, svuota il richiedente asilo dallo schiacciante ruolo di “vittima” per esistere al di là di questo, come soggetto attivo, autodeterminato e parte di un insieme.

La nostra vicinanza a te, Sindaco, per resistere e combattere l’ingiustizia e la distruzione di un modello di accoglienza e società. La nostra è una risposta unitaria e solidale e ci auguriamo possa essere condivisa da altri Enti e Istituzioni. Pertanto, Caro Sindaco nella convinzione di condividere gli stessi obiettivi e valori, ti invitiamo qui a Sulmona, per ascoltare la tua testimonianza, offrendoti la nostra accoglienza e tutto il nostro supporto perché vorremmo che il modello Riace non scomparisse, ma potesse fungere da esempio e moltiplicarsi poiché crediamo che l’incontro tra culture sia la sola via da seguire per un futuro più ricco e pacifico, fatto di reciproco scambio e di condivisione, per perseguire tutti insieme il benessere comune. Ti aspettiamo Ass.ne Ubuntu Olus