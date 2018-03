 Il sindaco di Pratola:troppe mortificazioni per questo territorio

L’annuncio della società Tua di razionalizzare le corse tra Sulmona e Roma sta già suscitando enormi reazioni fra i pendolari, forze politiche e amministratori. Questa ennesima decisione sta a dimostrare che tutte le sperimentazioni possono partire sempre da questo territorio troppo spesso mortificato e indifeso da una politica regionale confusionaria dove il riequilibrio territoriale e il rilancio delle aree interne si sono rivelate in questi anni solo chiacchiere

Pratola Peligna, 17 marzo- “Se la “Regione facile” non dovesse intervenire per fugare i dubbi o evitare che quanto evidenziato dal comitato pendolari sui tagli alle corse da Sulmona per Roma trovi conferma dal 1 aprile, allora ci troveremmo ancora una volta di fronte al maltrattamento puntuale delle aree interne, e non è francamente più accettabile. Non è pensabile che tutte le ipotesi di riorganizzazione proposte dalla Tua contemplino tagli di corse e altre criticità solo per i cittadini di questa parte della regione. I numerosi pendolari che da Sulmona, Pratola e le altre realtà del comprensorio peligno si spostano ogni giorno verso la capitale non sono utenti di serie B e a loro va la mia solidarietà e il mio sostegno. La Regione scongiuri i timori dei pendolari, lo faccia subito occupandosi una volta tanto del governo del territorio, e metta da parte tutte le pantomime su dimissioni, rimpasti e strategie sempre distanti dai problemi della gente. Anche questa volta sarò in prima linea a difesa delle rivendicazioni legittime dei pendolari peligni, se i dubbi e le voci dei tagli di queste ore dovessero trovare conferma”. È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino (h. 10,00)