Il sindaco Di Nino e quelli che vogliono far rinascere la Dc nel Centrodestra

Pratola Peligna, 18 febbraio- “La soddisfazione smisurata per aver appoggiato il progetto di rinascita della Democrazia Cristiana nel centrodestra, perdendo la metà dei voti che avevano preso alle elezioni comunali, deve avere inebriato i consiglieri di minoranza di Pratola Insieme dichiaratisi sempre culturalmente di sinistra, al punto da farli scivolare ancora nella piccola propaganda. Dopo aver sostenuto per mesi il progetto “alto” che puntava a superare i partiti, per ritrovarsi, infine, a votare per il candidato governatore dei partiti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, il gruppo di minoranza non ha resistito alla tentazione di mistificare la realtà sul nostro comune”.Lo scrive in una nota il sindaco di Pratola Antonella Di Nino “La soddisfazione smisurata per aver appoggiato il progetto di rinascita dellanel centrodestra, perdendo la metà dei voti che avevano preso alle elezioni comunali, deve avere inebriato i consiglieri di minoranza didichiaratisi sempre culturalmente di sinistra, al punto da farli scivolare ancora nella piccola propaganda. Dopo aver sostenuto per mesi il progetto “alto” che puntava a superare i partiti, per ritrovarsi, infine, a votare per il candidato governatore dei partiti di, il gruppo di minoranza non ha resistito alla tentazione di mistificare la realtà sul nostro comune”.Lo scrive in una nota il sindaco di Pratola

prosegue il sindaco Di Nino- stupisce che non si siano ancora accorti che la gestione dell’impianto sportivo è stata affidata negli ultimi tre mesi alla società dei Nerostellati, ed è quindi a loro che hanno finito per rivolgere le critiche. Ma ora, dopo mesi di strumentalizzazioni e mancate risposte, penseremo a risolvere il problema con i provvedimenti di cui ci siamo dotati. Sulla gestione dei servizi cimiteriali, questa amministrazione ha adeguato, dopo anni di mancati interventi, il regolamento di Polizia Mortuaria alle indicazioni della Regione Abruzzo per regolamentare tutti i servizi con tariffe pubbliche approvate con atti di Giunta e in linea con la media nazionale. I consiglieri di minoranza, che hanno votato il regolamento, ci dicano quali erano le aziende precedentemente autorizzate ai servizi e quali erano le tariffe e chi le stabiliva, prima di lanciarsi in accuse ridicole e prive di fondamento. “Sullo Stadio “Ricci” –stupisce che non si siano ancora accorti che la gestione dell’impianto sportivo è stata affidata negli ultimi tre mesi alla società dei Nerostellati, ed è quindi a loro che hanno finito per rivolgere le critiche. Ma ora, dopo mesi di strumentalizzazioni e mancate risposte, penseremo a risolvere il problema con i provvedimenti di cui ci siamo dotati. Sulla gestione dei servizi cimiteriali, questa amministrazione ha adeguato, dopo anni di mancati interventi, il regolamento di Polizia Mortuaria alle indicazioni della Regione Abruzzo per regolamentare tutti i servizi con tariffe pubbliche approvate con atti di Giunta e in linea con la media nazionale. I consiglieri di minoranza, che hanno votato il regolamento, ci dicano quali erano le aziende precedentemente autorizzate ai servizi e quali erano le tariffe e chi le stabiliva, prima di lanciarsi in accuse ridicole e prive di fondamento.

Sull’annosa questione delle buche, l’amministrazione Di Nino – ha scritto ancora il sindaco- non ha lesinato alcuno sforzo per risolvere il problema e sta definendo un piano di interventi che fornirà le risposte adeguate ai cittadini pratolani. In quest’ottica giova altresì ricordare la delibera di Giunta sul finanziamento di 70 mila euro per le sistemazioni di via De Nino, via Cesare Battisti e Vico Orsa i cui lavori partiranno in primavera. Evidentemente, impegnati strenuamente nel progetto di rifondazione della Dc, i nuovi elettori di un uomo della destra che proviene da Alleanza Nazionale come Marsilio hanno perso la bussola tra capriole civiche, poca conoscenza della realtà del comune e qualche dimenticanza. E magari, presi da questa nuova passione per le giravolte, non ci stupiremmo affatto di un loro ingresso nella maggioranza in Comune, dopo aver sostenuto la Dc e votato il candidato governatore della destra. Da certi civici a convenienze alterne ci si può aspettare di tutto”. (h.9,00)