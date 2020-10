Il sindaco Casini, troppi bugiardi si muovono nella politica di questa  città

Secca smentita sulla vicenda del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale che ha alimentato non poche polemiche in questi giorni fiaccando l’immagine anche della stessa Sulmona . “ E’ il comprtamento- spiega il sindaco- di chi non ha argomenti per proposte concrete e apre bocca quale unico segno della propria esistenza”

Sulmona, 17 Ottobre– “Continuare a gettare fumo negli occhi insistendo sull’inutile tentativo di screditare questa amministrazione, facendo credere che operi “fuori legge” , è tipico di chi, da sempre in campagna elettorale, non ha argomenti per proposte concrete e apre bocca quale unico segno della propria esistenza”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Respingo le accuse al mittente e torno a ribadire, spero per l’ultima volta, che il comandante della Polizia Locale svolge il suo ruolo in perfetta armonia con quanto previsto dal vigente Regolamento per l’Organizzazione Servizio Polizia Municipale che pertanto è perfettamente legittimo fino all’approvazione del regolamento attuativo della LR 42/13. D’altronde in tutta la regione Abruzzo si contano sulla punta delle dita di una mano gli Enti che hanno proceduto alla modifica del regolamento e peraltro anche grandi centri non hanno una figura dirigenziale al Comando del Corpo di Polizia Locale.

Noi abbiamo scelto di investire prioritariamente le risorse assunzionali a disposizione dell’Ente su servizi come cultura, sociale, istruzione e sport, vicine alle esigenze dei cittadini, per acquisire un dirigente per la I Ripartizione, vacante da anni, e rinviare al 2022 la questione della Polizia Locale, quando anche la normativa attuativa saraà presumibilmente stata varata dal Consiglio regionale. E’ bene inoltre sottolineare nuovamente” ribadisce il sindaco “che non è assolutamente vero che la Regione abbia escluso la Polizia Locale di Sulmona da “ogni forma di contribuzione” né poteva farlo, tanto che è recente la copertura assicurativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sulmona, concessa proprio dalla Regione in esecuzione del DGR del 25 maggio 2020. Si continua” conclude il sindaco “a creare artatamente confusione nel solo intento di delegittimare l’attività del nostro Corpo di Polizia Locale e l’operato di questa Amministrazione evidentemente solo per bassi interessi di bottega”.