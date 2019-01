Il sindaco Casini sbotta e le canta al M5S, ” una campagna di chiacchiere”.

Questa volta il sindaco della città abbandona il tradizionale stile morbido e alza la voce sopratutto nei confronti dei MeetUp Amici di Beppe Grillo che in una nota diffusa ieri erano tornati sulla storia della visita di Di Maio e il teatro comunale negato per la manifestazione politica. Poi rivela un particolare destinato ad alimentare nuove polemiche ” a margine della manifestazione al Manhattan, ho proposto subito di mettere a disposizione la nostra sede municipale, quale luogo istituzionale al termine del comizio, al fine di consentire ai sindaci dei territorio di incontrare il vicepremier per poter rappresentare le impellenti problematiche per le quali si chiedono risposte al Governo: tribunale, progetto Snam e sanità”. E invece ?

Sulmona, 24 gennaio– “Per chi non ha argomenti, ogni occasione è buona per alzare inutili polveroni strumentalizzando qualsiasi tema come l’utilizzo del teatro per i comizi elettorali. I MeetUp Amici di Beppe Grillo di Sulmona non sanno più a cosa appigliarsi pur di partecipare “almeno a chiacchiere” a una campagna elettorale, in cui non sono riusciti ad esprimere nemmeno un candidato consigliere regionale locale.

Si ergono a paladini della legalità, ma poi non ci stanno se viene detto loro di rispettare i regolamenti, fanno credere di essere stati vittime di chissà quale scorrettezza e continuano a strumentalizzare la vicenda di un ovvio diniego nell’utilizzo di luoghi pubblici per uso elettorale. Rispedisco al mittente le accuse nei miei confronti, soprattutto da parte di chi dà voce a rancore o risentimenti infilando in comunicati stampa polemiche in cui vengo inopportunamente tirata in ballo. Rispetto alla correttezza della posizione dei manifesti elettorali nei vari locali sarà la Polizia Locale ad effettuare verifiche su eventuali irregolarità, come sempre. Chiarisco, invece, una volte per tutte che, in occasione della vista del vicepremier Luigi Di Maio, l’accesso al teatro è stato concesso, in quanto la richiesta dell’utilizzo presentata dal MeetUp palesava la natura istituzionale della visita in città. La risposta è stata, poi, fornita con riferimento ai regolamenti vigenti nel nostro Comune, ma i MeetUp hanno preferito cambiare location, vista la reale natura non istituzionale dell’evento.