Casini, presto isola pedonale lungo Corso Ovidio da piazzale Tresca a Porta Napoli

Sulmona, 11 giugno- “ Non ci sarà nessun ripensamento entro fine mese ci sarà l’isola pedonale lungo l’interi corso Ovidio da Piazzale Tresca a Porta Napoli”. Lo annuncia stamani dalle colonne del quotidiano il Centro il sindaco della città Anna Maria Casini. “Dopo la sperimentazione, sicuramente positiva, avvenuta nell’estate scorsa e poi nel periodo natalizio, intendiamo mettere a punto- spiuega ancora il sindaco- l’assetto definitivo di pedonalizzazione dell’area del corso Ovidio. In questi giorni insieme a tecnici, dirigenti e polizia locale, studieremo a tavolino tutto il piano di pedonalizzazione, mentre nell’incontro tenuto a Palazzo san Francesco abbiamo condiviso una linea politica chiara, dettata non solo dall’obiettivo di valorizzare il centro storico in sé, ma soprattutto dalla volontà di dare pieno e concreto sostegno alle attività commerciali che si svolgono in centro, a cominciare da bar e ristoranti, in modo da favorire la rinascita dell’economia cittadina, che si regge anche su queste attività che rendono ancora vivo il centro e ne sono il motore”.(h.9,00)