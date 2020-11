Il silenzio assordante in una Sulmona di questi tempi

Sulmona,15 novembre- Tempi difficili ed ardui da doversi affrontare sia per l’Italia, sia per il mondo intero, causa l’epidemia e pandemia del Coronavirus che, dopo un secolo dall’epidemia della spagnola, ha fatto piombare il mondo in una ennesima pestilenza epocale. Son tornate le restrizioni con la società civile che s’interroga sul futuro, sulla grave situazione nazionale ed internazionale.

Non mancano coraggio, determinazione, voglia di reagire, al fine di sconfiggere definitivamente l’epidemia del Coronavirus e tornare ad una vita normale. Il pensiero ed il ringraziamento lo rivolgiamo ancora una volta a tutte le persone ed istituzioni in prima linea sin dall’inizio dell’epidemia, a tutti coloro che purtroppo hanno perso la vita, alle loro famiglie. Il personale sanitario, le forze dell’ordine, le forze armate, i volontari della protezione civile, delle altre istituzioni ed associazioni, sono sempre in prima linea al fine di garantire aiuto, soccorso, cure, attenzioni; porgiamo erga omnes il nostro più sentito grazie per quanto hanno fatto sin’ora, per quanto faranno in futuro. Sulmona, patria d’Ovidio, città dai fasti incantevoli, dalla storia illustre, con i suoi celebri uomini di pensiero, cultura, arte, politica, come tutte le altre città italiane per le restrizioni ha un silenzio assordante con le attività chiuse, le strade, i vicoli, le piazze deserte.

Il testimone più autorevole di queste notti della Sulmona deserta è il poeta Publius Ovidius Naso, collocato in Piazza Venti Settembre dal 30 aprile 1925, il quale è sempre pensieroso, sicuramente preoccupato nel vedere la sua città cosi deserta, silenziosa, vivere questa fase storica ardua e complessa. Piazza Venti Settembre da sempre è il celebre salotto della città insieme allo storico Gran Caffè, locale che ha fatto la storia di Sulmona . Nel silenzio della notte, con Ovidio che osserva e riflette con i suoi autorevoli pensieri, l’augurio sincero che rivolgiamo è che, l’epidemia sia al più presto sconfitta, per tornare ad una vita serena e gioiosa per tutti. Passeggiando per il centro storico nella notte, ed udire il rumoroso silenzio che ha inizio all’imbrunire, desta una particolare impressione.

L’emergenza sanitaria ha portato purtroppo ad avere restrizioni al fine di fermare la diffusione dell’epidemia, per non far intasare le strutture sanitarie, consentendo al personale di operare nelle migliori condizioni possibili. Il silenzio, a volte interrotto dal soffio del vento, dal passaggio di un gatto che percorre le strade del centro storico, crea una particolare emozione. Piazza Venti Settembre, Corso Ovidio, Piazza Garibaldi, il Quadrivio, il Palazzo della Santissima Annunziata, sono solo alcuni degli affascinanti punti e identità della millenaria Sulmona, che vedono sempre la presenza dei cittadini, che sono la vita della città. Sulmona circondata da borghi dal fascino medievale, in una valle che conserva l’incanto della civiltà rurale, patria di Ovidio, poeta dell’amore, serba il glorioso passato, l’antico splendore. Città d’arte e cultura, conserva le Sue tradizioni che, da sempre, elargiscono suggestive emozioni. Forza Sulmona, Valle Peligna, coraggio in rebus adversis; “Voe Victis”.

Andrea Pantaleo