Il significato di una protesta

Sulmona, 26 ottobre– Erano numerosi questa mattina i sulmonesi che hanno assistito alla protesta silenziosa, con vistosi cartelli, che hanno sfilato per Corso Ovidio e perfino in mezzo agli ambulanti del mercato di Piazza Garibaldi. Un’iniziativa improvvisa che ha sorpreso le tantissime persone che a quell’ora si trovavano in giro per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale, quindi delle Istituzioni, sull’annosa questione delle scuole ed in modo particolare del Liceo Ovidio in piazza XX Settembre ancora inspiegabilmente chiuso a dieci anni dal sisma che distrusse L’Aquila per una serie di incredibili ritardi, intoppi, cattiva politica e gestione amministrativa.

La città questa mattina, stanca di aspettare i tempi e le incertezze amministrative, tecniche e burocratiche ma anche la scarsa incisività dell’azione politica, ha voluto gridare il proprio disappunto, irritazione a questo modo di fare che mortifica una città intera ma anche un territorio che fa riferimento a questo luogo simbolo della cultura.

L’incredibile silenzio (o incapacità) degli inquilini di Palazzo San Francesco ora non ha più giustificazione, così come quello dell’Amministrazione provinciale e perfino della Regione. Possibile che nessun consigliere comunale abbia avvertito la sensibilità di fare chiarezza sui ritardi del caso Liceo Ovidio?

Possibile che il sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale non abbiano avvertito la sensibilità di alzare la voce e chiedere alla Regione di affrontare con decisione questo problema? E se lo hanno fatto cosa ha risposto Marsilio e la sua Giunta? Possibile che le due consigliere regionali del territorio non abbiano avvertito finora la sensibilità di presentare una interrogazione in Consiglio regionale per far luce su questo caso incredibile o chiedere la istituzione di una Commissione d’inchiesta apposita per accertare, sul piano amministrativo, se sussistono ritardi o negligenze ed eventuali responsabilità da parte di qualcuno? Possibile che i parlamentari locali non abbiano avvertito la sensibilità di richiamare l’attenzione della Protezione Civile e del Ministero dell’Istruzione su questa vicenda?

Dieci anni dove tutte le Amministrazioni comunali che si sono susseguite non sono state in grado di dare una risposta alle attese della comunità locale è un assurdo incredibile. Possibile? E se i danni del sisma fossero stati più gravi cosa sarebbe successo?

Ecco perché la gente ormai stufa di una politica mediocre, incapace di dare risposte ai bisogni di questa città oggi non è piu’ disponibile a tollerare ritardi e incertezze.

E l’iniziativa di questa mattina, con quelle scritte e quel corteo composto e silenzioso, al di là di tutte le interpretazioni di comodo, ha un significato particolare per i sulmonesi e vale molto di più di quelle esibizioni narcisistiche dei politici di turno ci riservano giornalmente per conquistare piccoli spazi di visibilità, perchè vuole dire con chiarezza, forse, che anche a Sulmona il vento sta cambiando e non ci sono sconti ormai più per nessuno. Ma di questo riparleremo assai presto.

Asterix