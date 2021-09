il sigillo d’oro della Città di Sulmona giovedì sarà consegnato a Gilberto Malvestuto

Sulmona,31 agosto– Con una cerimonia solenne nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco il prossimo 2 settembre alle 10.30, il sindaco Annamaria Casini consegnerà a Gilberto Malvestuto, ultimo ufficiale in vita del gruppo patrioti della Brigata Maiella, il sigillo d’oro della Città di Sulmona, conferitogli dal Consiglio comunale nella seduta del 18 agosto scorso.

“Sarà un privilegio per me poter consegnare la massima onorificenza cittadina, a nome dell’intera comunità sulmonese, a UN uomo come Gilberto Malvestuto, che ha fatto la storia, difendendo quei valori universali e sacri, consentendoci, con il suo coraggioso contributo, a rischio della propria vita, di vivere in un Paese libero. Il massimo emblema istituzionale della Città di Sulmona, il Sigillo che Re Ladislao d’Angiò-Durazzo le concesse con privilegio datato 2 settembre 1410, viene conferito dalla massima assise a chi abbia contribuito a elevarne la gloria con quella della Gente Peligna”.

La solenne cerimonia si svolgerà nel rispetto della normativa vigente anticovid.