Sulmona, 3 giugno- In un’appassionante finale sul terreno dello stadio Pallozzi il sestiere di Porta Manaresca si è aggiudicato il Palio della XVI Cordesca. Il sestiere rossoblù, con i ragazzi della sua squadra, per la quinta volta ha vinto l’ambito trofeo. Infatti lo stesso sestiere vinse la prima Cordesca, quella del 2003 e poi quelle del 2004, 2006 e 2011. Da sette anni aveva mancato la vittoria. In finale Manaresca ha avuto la meglio sul sestiere di Porta Filiamabili. Nei quattro incontri di finale, riservati ai “cavalieri” delle scuole elementari e poi a quelli delle scuole medie, Manaresca ha conquistato un totale di 11 botte, 14 punti, due vittorie e un tempo di 47 secondi e 19 centesimi.

Filiamabili invece ha ottenuto 10 botte, 12 punti, due vittorie ed un tempo di 46.69. Le gare della seconda giornata hanno parzialmente modificato i risultati della prima giornata. In testa alla classifica Borgo Pacentrano ha preso il posto di Borgo San Panfilo. In semifinale, con i primi due classificati, sono andati il sestiere di Porta Filiamabili, terzo classificato e il sestiere di Porta Manaresca quarto classificato. Al quinto posto si è classificato il Borgo di Santa Maria della Tomba, al sesto il sestiere di Porta Japasseri e al settimo il sestiere di Porta Bonomini. In semifinale Manaresca ha battuto Borgo Pacentrano, mentre Filiamabili ha battuto Borgo San Panfilo. (h.7,00)