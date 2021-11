Il Sentiero della Libertà (diario di Carlo Azeglio Ciampi)

SECONDA PARTE

1.2 Sulmona e i prigionieri di guerra

Nella frazione di Fonte d’Amore, che dista circa 5 Km dalla città, esiste tuttora il campo di concentramento, costruito inizialmente per rinchiudervi i prigionieri degli Imperi Centrali contro cui l’Italia era entrata in guerra nella prima guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale il campo fu adibito alla detenzione dei prigionieri anglo-americani, catturati prevalentemente nella campagna d’Africa. Era il campo n. 78.Questa la descrizione che ne fa John Esmond Fox, nel suo libro di memorie “Spaghetti e filo spinato”:

«Ad un certo punto capimmo dalle guardie che eravamo diretti a Sulmona, un paese che sta ad Est, a metà strada tra Roma e Napoli, e quando arrivammo alla stazione era sera. Le poche miglia che distavano dal campo dovevano essere percorse a piedi e, come uscimmo dalla stazione, ricordo la forte sensazione di essere tornato indietro nella storia. Gli edifici avevano un aspetto vetusto e medievale e tutto il luogo sapeva di antico: come avanzavamo nelle strade strette e acciottolate, avevamo la strana sensazione di percorrere la strada delle legioni romane di un’altra epoca. Presto lasciammo il paese e le sue strane suggestioni per prendere la strada che conduceva a Pescara, sulla costa adriatica. La valle di Sulmona è circondata da brulli, inospitali picchi montuosi che, alla luce della nostra condizione di allora, sembravano dominare su di noi come gigantesche sentinelle e contribuivano ad accrescere la nostra apprensione. Dopo circa due miglia di scomoda e dura marcia, cambiammo strada per viottoli più agevoli, dirigendoci verso il piccolo villaggio di Fonte d’Amore. Come arrivammo intravidi il campo che sorgeva ai piedi della montagna, che contrastava con la sua asprezza la ricca campagna della valle. Non avevo mai visto prima un campo, e avevo trovato difficile perfino immaginarlo. Avevo supposto, fino a quel momento, che fosse protetto da una gran quantità di filo spinato e da guardie armate; l’interno rimaneva un mistero. Fissando quello scenario abbandonato da Dio, il pensiero di essere imprigionato lì mi dava ora brividi lungo la schiena. La mia prima impressione fu di orrore e di spavento, colpito com’ero dallo squallore del luogo. Era come guardare qualche città di provincia dell’ovest, priva di ogni bellezza e colore, capace di mostrare solo nude costruzioni e mura desolate. Anche il lato della montagna e gli elevati picchi che la proteggevano e nascondevano erano nudi e desolati come un paesaggio lunare, sul quale era calato un nefasto incantesimo».

Anche Donald I. Jones, nel libro “Fuga da Sulmona”, si sofferma a descrivere il campo: «Ovidio scrisse nelle sue Metamorfosi: “Tempus edax rerum = il tempo divora tutto”; egli nacque a Sulmona nel 43 a.C., eppure le sue parole risuonavano vere nel 1943 nel campo dei prigionieri di guerra di Sulmona. […] Il campo di prigionia, o per dare la sua denominazione precisa, Campo dei prigionieri di guerra n. 78, era situato a circa 5 miglia da Sulmona, in un piccolo villaggio chiamato Fonte d’Amore. Che nome per un campo di prigionia! […]Lo stesso campo era di forma rettangolare, circondato da un alto muro di pietra e, come se questo non fosse stato sufficiente, le autorità italiane avevano cementato cocci di vetro rotto in cima al muro e avevano aggiunto due alti recinti di filo spinato lungo il perimetro. […] Il campo era diviso in cinque reparti: uno per gli ufficiali, uno per i sergenti, gli altri tre per gli altri ranghi. […] Grazie al regolare invio dei pacchi della Croce Rossa, che si aggiungevano alle insufficienti razioni italiane, sopravvivemmo nel periodo tra l’ottobre del 1942 e il settembre 1943 a Sulmona ed eravamo in buona salute».Dopo l’8 settembre, i tremila prigionieri di guerra del Campo 78, si danno alla fuga. Molti verranno ripresi dai tedeschi. Molti altri riusciranno a raggiungere le linee alleate.

Lo scrittore sudafricano Uys Krige, nel suo libro di memorie “The way out”, tradotto in italiano col titolo “Libertà sulla Maiella”, racconta:Il pomeriggio dell’8 settembre il campo parve impazzire dalla gioia. Un sogno si era avverato, eravamo di nuovo liberi… Adesso, i ragazzi che erano stati catturati stavano peggio di prima; e poiché, lo ripeto, ero in parte responsabile del loro ottimismo prima dell’armistizio, mi sentivo oscuramente responsabile anche della loro attuale disperazione. Con l’arrivo dei tedeschi al Campo 78, i 1500 prigionieri inglesi nascostisi sul Morrone vengono riacciuffati.

Non c’era speranza, ormai – prosegue Krige. – Queste parole mi martellavano in testa con monotona insistenza. Ero in un pozzo senza fondo e non potevo che scendere sempre più in basso. Poi alcuni versi mi scivolarono nella mente; il doloroso inizio dell’Inferno di Dante, che tante volte avevo letto al campo:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura

Ché la dritta via era smarrita…

Sì, ero nel mezzo della nostra vita mortale… questo era quello che avevo pensato giacendo sulla mia branda durante la notte dell’Armistizio, per concludere che, adesso, con la pace, avrei finalmente potuto provare a dare un senso e una direzione alla mia vita. Le cose, invece, erano andate ben diversamente. Eccomi… perduto in un bosco…uscito dalla dritta via…E senza via d’uscita…senza via d’uscita. Krige, e con lui altri prigionieri, riusciranno a raggiungere le linee alleate, dopo giorni di stenti, di paure, di pericoli. E vi riusciranno perché la linea Gustav, il fronte preparato dai tedeschi in Abruzzo per bloccare l’avanzata anglo-americana, non era ancora pronta. Quando lo sarà, nel novembre 1943, la fuga dei prigionieri per ricongiungersi con l’esercito alleato, diverrà se non proprio impossibile, per lo meno temeraria ed eroica.

John Furman sarà trasferito, dopo l’armistizio, dal campo di concentramento di Chieti a quello di Sulmona: «Partii con un convoglio il pomeriggio del 23 settembre; e circa due ore dopo arrivai in un campo, cinque miglia a nord di Sulmona. Lì ci ritrovammo con gli amici partiti coi convogli precedenti, e ci affrettammo a farci descrivere tutti i particolari delle fortificazioni del campo, che erano riusciti a osservare. Un certo numero di ufficiali – compreso all’incirca fra dieci e cinquanta – aveva messo in atto un piano di fuga la notte precedente. Alcuni erano stati catturati mentre tentavano di evadere. Di conseguenza, i tedeschi avevano passato tutta la giornata a rafforzare difese e fortificazioni. E avevano aumentato le sentinelle, piazzate le mitragliatrici, messi a fuoco i riflettori. […] Dopo un’ispezione generale, ci rendemmo conto che andarcene stava diventando un affare tutt’altro che semplice. Tutto quanto il territorio entro il quale eravamo tenuti prigionieri era circondato da un doppio recinto di filo spinato. Le sentinelle vi facevano la guardia, armate di torce e di altri mezzi anche più offensivi. Al di là del recinto esterno, erano state piazzate le mitragliatrici con un buon campo di tiro».

Riuscirà a fuggire dal campo solo dopo qualche tempo, rifugiandosi a Sulmona, al Borgo Pacentrano, dove resterà fino alla fine del 1943, quando sarà accompagnato a Roma con l’aiuto di Iride Imperoli Colaprete, la donna più esposta e attiva nell’aiuto ai prigionieri di guerra. Delle imprese di questa donna si parla in numerose opere di memorialistica. La sua azione, spesso delicata e rischiosa, la condurrà ad essere catturata dai tedeschi e rinchiusa nel carcere di Civitaquana, in provincia di Pescara, insieme a decine di sulmonesi, rei di aver aiutato i prigionieri alleati. Iride aveva stabilito e manteneva contatti con Mons. O’ Flaherty, a Roma, dal quale aveva ricevuto anche notevoli somme di denaro da consegnare ai prigionieri evasi. Definito “primula rossa del Vaticano”, dal titolo del libro che J. P. Gallagher ha pubblicato sulle sue imprese durante la guerra, O’ Flaherty aiutò numerosi anglo-americani nascosti a Roma. Basta la testimonianza di Furman e soprattutto il più recente libro di William C Simpson, A Vatican Lifeline ’44.

Hugh Joseph O’ Flaherty era nato a Killarney, in Irlanda, il 28 febbraio 1898. Di lui Gallagher scrive «O’ Flaherty, il sacerdote geniale, cortese, schietto, era la Primula Rossa del Vaticano, vestita di scarlatto e nero: un uomo stranamente paradossale, che per anni aveva odiato gli inglesi e che tuttavia, durante la seconda guerra mondiale, doveva salvare più alleati di qualsiasi altro. Manovratore, dall’interno stesso del Collegio Teutonico, di una stupefacente rete di salvataggio e con una sua ‘linea’ segreta che arrivava al quartier generale delle SS, egli girava per la città, di giorno e di notte, sfidando apertamente i tedeschi».

Nel 1983 esce un film sul personaggio e sulle imprese eroiche di O’ Flaherty, interpretato da Gregory Peck, dal titolo “Scarlet and the Black”. Ma sul personaggio O’Flaherty è sorta ultimamente una questione: secondo notizie, oggi rese pubbliche dalla stampa internazionale attraverso la diffusione dei messaggi decodificati della macchina “Enigma”, viene rivelato che i Servizi Segreti inglesi sapevano di una spia in Vaticano a favore dei tedeschi.

Il testo dell’intercettazione di “Enigma”, svelato da “Ultra Secret”, è il seguente:KFL 4188 – 19/10/43 The representative of the American Red Cross at the VATICAN, the Irishman Monsignor O’ FLAHERTY, who is a friend of the enjoy CSBOR:E tolo reliable informant here during a discussion to-day, smore(smong) other things, that, in addition to 4, to 5 Italian divisions. There were now also 2 American divisions on SARDINIA. As a landing by the Anglo-Americans in the BALEARS was not desired by the Russians, the former (he said) were obliged to make progress there was a probability of an imminent landing from SARDINIA between CIVITAVECCHIA and LSGHEN. OBS and BDS informed. KAP(P)LE(R)

Enigma era una macchina altamente sofisticata in dotazione delle forze armate tedesche per codificare i messaggi. Macchina che troverà in Ultra Secret, dei Servizi Segreti Alleati, la decodifica. Per cui, giustamente, il generale Eisenhower definirà Ultra Secret “fattore decisivo” nella vittoria alleata della seconda guerra mondiale. In realtà il messaggio tedesco in relazione ad O’Flaherty risulta piuttosto vago. Nel mese di ottobre (la data del messaggio è il 19), c’era già stato l’armistizio e Roma era già in mano ai tedeschi. Di uno sbarco nei dintorni di Roma si parlava da tanto. Avrebbe dovuto aver luogo proprio in difesa di Roma, in contemporanea con l’annuncio dell’armistizio, per contrastare la presumibile occupazione tedesca. Cosa che avvenne rapidamente. Invece lo sbarco alleato avverrà ad Anzio il 22 gennaio 1944. Secondo una nostra valutazione, le generiche informazioni di O’Flaherty servivano piuttosto a tenersi buoni i tedeschi e farsi accettare come un loro informatore, in modo da avere mano libera nel poter nascondere e aiutare i prigionieri alleati.

Alla liberazione di Roma – scrive ancora Gallagher – l’organizzazione aveva la responsabilità di 3925 prigionieri di guerra evasi e di uomini che erano riusciti ad evitare la cattura. Di questi 1695 erano inglesi, 896 sudafricani, 429 russi, 425 greci, 185 americani e gli altri appartenenti a 20 nazionalità diverse.

Se, quindi, Mons. O’ Flaherty fosse stato una spia dei tedeschi, queste migliaia di persone non sarebbero facilmente sopravvissute. L’accusa, stando ai fatti, risulta assolutamente infondata. Forse, più correttamente, un giudizio obiettivo non può che scaturire, sul piano psicologico, dal ruolo e dalla missione sacerdotale del monsignore di curia che, come tanti altri sacerdoti nel periodo della guerra e dell’invasione tedesca, hanno tentato di “giocare” sui due fronti contrapposti, cercando di salvare “l’uomo”: inglese o tedesco, americano o russo, ebreo o protestante, in nome dei valori evangelici.

La questione del “tradimento”

Da anni, e non solo tra gli specialisti, si discute sul problema del tradimento italiano nei confronti dei tedeschi. E più che dagli italiani, la questione è spesso sollevata dagli stessi tedeschi. Un libro d’un giornalista-storico, Erich Kuby, pubblicato nel 1982, dal titolo “Verrat auf Deutsch”, tradotto e pubblicato l’anno successivo in italiano con il titolo “Il tradimento tedesco” (21) sostiene che il tradimento fu operato dalla Germania verso l’Italia e non viceversa. Mussolini era una pedina di Hitler, e non viceversa. Al libro di Kuby risponde quello di un altro cronista, Edmund Theil, che in “Kampf um Italien” difende il comportamento dei tedeschi in Italia, durante l’occupazione, sulla base delle norme del diritto internazionale. Lo storico tedesco Karl Dietrich Bracher, nel libro “La dittatura tedesca” (22) ritiene che la tesi del tradimento, considerata dall’uno o dall’altro versante, non aggiunga nulla di nuovo allo svolgimento dei fatti.

Nel libro di Lutz Klinkhammer, “L’occupazione tedesca in Italia”, del quale Renzo De Felice afferma che arriva “al nocciolo del problema senza farsi condizionare da tesi precostituite” (23), si elabora la tesi della “policrazia” nazionalsocialista come categoria per spiegare la politica dell’occupazione in Italia:Mi sembra che il concetto di policrazia, così come io lo intendo, sia in grado di spiegare la genesi dei processi decisionali nell’ambito della dirigenza statale e al tempo stesso la sorprendente efficienza di questo “caos organizzato”.

Sulla questione specifica del “tradimento”, Klinkhammer scrive: La notizia del “congedo” di Mussolini , secondo la versione ufficiale di Roma, ferì tremendamente Hitler che reagì come se la caduta del dittatore alleato prefigurasse la propria. Egli stesso nell’aprile del 1944 così si espresse in proposito: “Noi in Germania non ci saremmo alleati a una Italia qualsiasi ma soltanto all’Italia fascista… Quando il Duce scomparve improvvisamente, avremmo dovuto considerare traditori i responsabili”. Ferito com’era, fin dal 25 luglio Hitler escogitò la tesi del tradimento italiano; quantunque nel corso stesso della notte gli fosse pervenuta la dichiarazione ufficiale di Badoglio, che la guerra sarebbe continuata a fianco dei tedeschi, egli la commentò con queste parole: “Dichiarano che intendono combattere, ma questo è tradimento”. In quel momento, tale affermazione non era giustificata da nulla, Hitler cercava soltanto una valvola per sfogare il suo stato d’animo; infatti per lui il vero tradimento, il “crimine” come lo definì in seguito, era la caduta di Mussolini.

La fama di un’Italia “traditrice” ha radici profonde. Senza ricorrere al luogo comune di un’Italia, patria di Machiavelli, il teorico per antonomasia della separazione tra etica e politica; o al cliché del “belpaese”, in cui spesso si attuano le più assurde formule politiche, è tuttavia assolutamente comprensibile che si ricorra agli esempi più recenti della storia italiana per parlare di inaffidabilità italiana. Durante la Prima guerra mondiale, nel 1915, componente della Triplice Alleanza con Austria e Germania, l’Italia cambia alleanza e passa con la Triplice Intesa (Francia, Inghilterra, Russia), sulla base di un trattato segreto, il patto di Londra, stipulato il 26 aprile 1915, all’insaputa del Parlamento. Il 24 maggio l’Italia entra in guerra e subito dopo subirà la Strafexpedition, la spedizione punitiva da parte degli ex-alleati.

Il 22.10.1936, viene firmato un accordo tra Italia e Germania, passato alla storia con la definizione di Asse Roma/Berlinoche prevedeva la collaborazione tra i due governi nella lotta al bolscevismo, l’appoggio al Franchismo in Spagna, la spartizione di sfere di influenza. Mussolini il 1 novembre dello stesso anno dirà:Questa verticale Berlino/Roma non è un diaframma, è piuttosto un asse attorno al quale possono collaborare tutti gli Stati Europei animati da volontà di collaborazione e di pace. Il 22 maggio 1939 viene stipulato il Patto d’acciaio tra Italia e Germania: Il popolo italiano e il popolo tedesco, strettamente legati tra loro dalla profonda affinità delle loro concezioni di vita e dalla completa solidarietà dei loro interessi, sono decisi a procedere anche in avvenire l’uno a fianco dell’altro e con le loro forze unite per la sicurezza del loro spazio vitale e per il mantenimento della pace. Su questa via indicata dalla storia, l’Italia e la Germania intendono, in mezzo ad un mondo inquieto e in dissoluzione, adempiere al loro compito di assicurare le basi della civiltà europea. […] Se, malgrado i desideri e le speranze delle Parti Contraenti dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un’altra o con altre Potenze, l’altra Parte Contraente si porrà immediatamente come Alleato al suo fianco e la sosterrà con tutte le sue forze militari, per terra per mare nell’aria.

Nel 1939, Hitler dichiara la guerra alla Polonia e di conseguenza alla Francia e all’Inghilterra. Mussolini sceglie la via della non-belligeranza. Solo nel giugno dell’anno successivo, di fronte alla avanzata vittoriosa dei tedeschi sulla Francia, Mussolini consegna la dichiarazione di guerra agli ambasciatori francese e inglese. La Francia subisce il colpo come “una pugnalata alle spalle”. Mussolini, ritenendo ormai prossima la fine della guerra, pensa che “con un migliaio di morti ” potrà sedere al tavolo dei vincitori. Ma la guerra è la guerra e l’esito sarà fatale per i due dittatori.Forse, una serena considerazione sulle responsabilità dei governanti italiani, nelle due guerre mondiali, è quella espressa dallo storico inglese Denis Mack Smith:

Vale la pena di sottolineare che l’opinione pubblica italiana fu convinta dell’opportunità di combattere due terribili guerre mondiali proprio attraverso questo tipo di segretezza. Nel 1915 Antonio Salandra disponeva di prove molteplici e circostanziate che suggerivano come il Parlamento e l’opinione pubblica fossero riluttanti se non contrari a combattere a fianco di qualunque schieramento; con un atto di sfacciato cinismo egli scrisse in forma privata al suo ministro degli Esteri: noi due soli (è lui stesso a sottolineare le parole) dobbiamo metterci al lavoro per confondere le acque. Nel 1940 Mussolini prese una decisione analoga in completa autonomia, senza consultare nemmeno gli altri gerarchi fascisti o i capi delle forze armate, poiché temeva che qualcuno avrebbe opposto energiche rimostranze. […] Va sottolineato, ancora una volta, che due guerre mondiali furono decise nella più completa segretezza, senza essere precedute da un dibattito libero e serio, e ciascuna di esse fu imposta al paese diffondendo valutazioni errate in merito al potenziale militare dell’Italia e ai suoi reali interessi. Secondo Mussolini il carattere degli italiani doveva essere formato nel “combattimento”. Il suo pensiero in merito è ricorrente nel Diario del genero, Galeazzo Ciano:

L’Italia non sarà mai abbastanza prussianizzata. Io non lascerò in pace gli italiani, se non quando avrò due metri di terra sopra di me. (18 giugno 1938) La rivoluzione deve ormai incidere sul costume degli italiani. I quali, bisogna che imparino ad essere meno “simpatici”, per diventare duri, implacabili, odiosi. Cioè: padroni. (10 luglio 1938)

È un bene per il popolo italiano essere costretto a prove che ne scuotono la secolare pigrizia mentale. […] Bisogna tenerlo inquadrato e in uniforme dalla mattina alla sera. E ci vuole bastone, bastone, bastone. (7 febbraio 1940) Il Cattolicesimo è colpevole di aver reso l’Italia universale, quindi impedendole di essere nazionale. Quando un paese è universale è di tutti tranne che di se stesso. (30 marzo 1940) Per fare grande un popolo bisogna portarlo al combattimento magari a calci in culo. Così farò io. (11 aprile 1940)

Ma di fronte alle atrocità della guerra, e alla ferocia dei tedeschi, perfino Mussolini sembra apprezzare quelle doti di umanità tipiche degli italiani, esclamando:Noi lasceremmo magari la camicia, i tedeschi portano via anche pezzi di pelle. (13 giugno 1941) In ultima analisi, sembra giusta l’osservazione di Churchill, che fin dall’inizio della seconda guerra mondiale aveva detto:Gli italiani sanno eccellere in tantissimi campi. […] Eppure si sono ostinati a fare la sola cosa nella quale non sono mai riusciti molto bene, vale a dire combattere.

Mario Setta

