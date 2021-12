Il Sentiero della libertà- Diario di Carlo Azeglio Ciampi ( Quarta ed ultima parte)

Il diario integrale della Traversata

Sulmona,7 novembre– Nel marzo del ’44, Ciampi è deciso per la traversata. Con Calogero si reca dalla famiglia Autiero.“Ho conosciuto Ciampi in compagnia di Calogero, quando sono venuti a casa mia per preparare la traversata”, afferma Carlo Autiero. Carlo nasce a Sulmona il 24. 2.1916. Il padre, medico, aveva studiato a Napoli, nel collegio della Carità, con Benedetto Croce e il fratello Enrico. Carlo e il fratello Oscar, che aveva fatto la campagna di Russia, sono in procinto di realizzare la loro fuga verso il Sud. Ciampi decide di unirsi al gruppo. La partenza è fissata per il giorno 23 marzo 1944.

“Non ho mai capito perché Calogero non sia venuto con noi” dice oggi Carlo Autiero. Infatti Calogero preferisce restare a Scanno piuttosto che avventurarsi attraverso le montagne. Anche Sadun resta a Scanno. Dopo la tragica avventura dei fuggitivi caduti nelle mani dei tedeschi, Sadun, che in un primo tempo aveva deciso di unirsi agli altri nella traversata, cambia idea e stabilisce di fermarsi a Scanno, anche perché l’arrivo degli alleati sembra ormai prossimo. “Io no, non partii” dice con fermezza Sadun. “Ciampi era deciso a tentare la sorte. Ad ogni costo, pur di raggiungere le linee alleate. Io non avevo il coraggio di lasciare sola mia madre. E rimasi a Scanno fino a giugno, all’arrivo degli alleati. Solo allora, dopo aver attraversato indenne un pericoloso campo minato a Barrea, mi diressi verso le truppe alleate polacche, arrivando a Venafro e infine a Napoli, dove riabbracciai mia sorella, mio cognato e mio fratello che operava con gli americani alla direzione della radio di Napoli. Da lì, tornai a Sulmona e a piedi raggiunsi Scanno, dove ritrovai mia madre e, finalmente, insieme, tornammo a Roma”.

Dalle parole, ma soprattutto dal volto di Beniamino Sadun si coglie nettamente la forza d’animo di chi ha saputo resistere alle terribili traversie della vita.“Ho cercato di difendermi da solo. Se sono ancora vivo, vuol dire che ce l’ho fatta!”, conclude il suo racconto.La colonna di fuggitivi, di cui fanno parte Ciampi, Autiero ed altre persone è guidata da Alberto Pietrorazio, soprannominato La Oss. Partono da Sulmona, attraversano il Guado di Coccia e si dirigono verso Casoli, dove si trovava il Comando Alleato. Durante la traversata, Oscar Autiero ha un momento di grande debilitazione, di profonda sonnolenza, tanto che non vuole proseguire il cammino.

“Ciampi aprì lo zaino e tirò fuori alcune zollette di zucchero” dice il fratello Carlo. “Dopo averle masticate, mio fratello si riprese subito e riuscimmo ad arrivare fino a Casoli”.Ma a Casoli, i guai non erano finiti. Vengono separati e condotti in celle di reclusione.

“Mi portano a Paglieta, – racconta Carlo Autiero – dove c’era un campo di concentramento, fatto con tende, guardate da soldati inglesi. Mi spogliarono di tutto. Mi portavano ogni mattina da Paglieta al comando inglese, che si trovava in due vagoni dismessi nella stazione di Guglionesi. Ci interrogavano chiedendoci le generalità e facendoci ogni giorno la stessa domanda: Chi conosci? Dopo circa quindici giorni mi vengono prima riconsegnati gli effetti personali e poi gli ufficiali inglesi si alzano sull’attenti e mi stringono la mano. Che cosa era accaduto? Gli inglesi avevano preso le informazioni sul nostro conto e si erano accertati sulla nostra posizione politica. Ci accompagnarono fino a Bari, dove mio fratello Oscar riprese il posto al Ministero della Difesa ed io mi misi a disposizione del comando inglese”.

Carlo Azeglio Ciampi incontra maggiori difficoltà. Sul suo passaporto c’è un “visto” rilasciato dalla dogana tedesca. Viene quindi ritenuto una spia e lasciato per parecchi giorni in stato di detenzione. In qualità di studente universitario, quale premio per la sua riuscita negli studi e per le sue capacità intellettuali, aveva trascorso poco più di un semestre presso l’Università di Lipsia per approfondire le ricerche filologiche.

Il 6 luglio 2000, nel discorso pronunciato in occasione del conferimento della Laurea “honoris causa”, offertagli dall’Università di Lipsia, lo stesso Presidente ha ricordato il suo debito alla cultura tedesca:Sono ancor oggi grato all’Università di Lipsia per aver ospitato un giovane studente italiano che dal novembre 1940 al luglio del 1941 attinse alle fonti della scuola tedesca di filologia classica di cui Lipsia, insieme ad Heidelberg e Koenigsberg, era la culla. Erano tempi drammatici. Ricordo bene lo sgomento di un amico di studi tedesco che, nel dirmi “vinceremo ancora altre battaglie, ma perderemo la guerra”, disvelava l’esistenza di un’altra Germania che s’opponeva alla tirannide. Ma già allora avevamo la consapevolezza intuitiva che il collegamento indelebile fra cultura tedesca e italiana e valori classici sarebbe sopravvissuto all’alleanza del nazismo e del fascismo.

Durante il percorso da Sulmona a Casoli, Ciampi aveva portato con sé, “nei calzettoni”, come lui stesso ha recentemente ricordato, un manoscritto di Guido Calogero sul liberal-socialismo, per consegnarlo a Tommaso Fiore, a Bari.“Ma non fu il manoscritto di Calogero a favorire la mia liberazione” ha precisato, “bensì l’aver citato nomi dell’organizzazione sulmonese che era in contatto con gli alleati”.

E tra questi: Mario Scocco, Carlo Autiero, Roberto Cicerone soprannominato Pazzone. La notizia dell’esito positivo della traversata sarà comunicata in codice da Radio Londra con la frase: “Una stella sulla Maiella”. A Sulmona, parenti e conoscenti daranno un sospiro di sollievo. Carlo Autiero e Carlo Azeglio Ciampi non si incontreranno più se non a guerra finita. In una lettera autografa del 5 ottobre 1979, Ciampi scrive ad Autiero:“Caro Carlo, come vuoi che non ricordi quella notte fra il 23 e il 24 marzo del 1944? Sono passati trentacinque anni e quel periodo resta fra i più intensi, i più degni di essere stati vissuti”.

Il Diario di Carlo Azeglio Ciampi

24 marzo, venerdì

Il tempo è bello: quindi si dovrebbe finalmente partire. All’una, mentre finiamo di mangiare, (ero ospite da due giorni in casa Cantelmi) delle formazioni aeree inglesi bombardano Sulmona; subito dopo usciamo: hanno mirato alla Stazione ed al ponte sulla strada di Popoli, senza colpirlo; fortunatamente nessuna vittima Venuto a sapere che la nostra partenza è anticipata, affretto gli ultimi preparativi ed alle 16,30 raggiungo le casette. Alle 17,15 cominciamo a muoverci: 21 prigionieri e civili pochi dapprima, ma subito un’altra quindicina si aggiunge per i campi. Sono un po’ preoccupato che un gruppo così numeroso possa destare sospetti, dovendo raggiungere la periferia opposta di Sulmona e per questo attraversare due – tre strade e la ferrovia, ancora di giorno. Infatti un tedesco, dopo che abbiamo attraversato la prima strada, ci viene dietro: io che sono fra gli ultimi mi fermo con altri quattro o cinque civili e mi nascondo dietro una pietraia, mentre il tedesco fermati gli altri cinque e visti i loro documenti, chiede loro del gruppo che si vede in quel momento sfilare sulla ferrovia; alle risposte reticenti dice: “Quelli essere prigionieri inglesi: io avvertire capitano, dare allarme e prendere tutti”. Quindi se ne va. Mentre a causa di questo incidente i civili fermati dal tedesco decidonoα di desistere dal tentativo, io dopo alcuni minuti di incertezza penso che prima di tutto è il caso di raggiungere il gruppo ed avvertire Alberto, la guida. Così faccio, ma viene deciso ugualmente di proseguire.

Sull’imbrunire un altro incidente: mentre siamo costretti a fare un centinaio di metri sulla strada di Campo di Giove sbuca improvvisamente un motociclista tedesco: ci precipitiamo tutti d’un colpo lungo la scarpata della strada e tutto va bene. Arriviamo ormai a notte sotto a Pacentro e là ci riuniamo con l’altro gruppo, condotto da Mario e Gino. Verso le venti cominciamo la marcia in silenzio e in fila indiana; durante una breve sosta mi sento chiamare e riconosco Carlo ed Oscar Autiero, che hanno deciso di partire proprio poche ore prima. La marcia prosegue assai bene: cielo sereno, poco freddo; saremmo una sessantina, di cui venticinque prigionieri; fisicamente mi sento a posto.

Verso gli ottocento metri comincia la neve; poco dopo Alberto ci invita ad essere particolarmente silenziosi perché siamo vicini a Campo di Giove: infatti verso mezzanotte Carlo Autiero mi addita una macchia scura alla nostra destra e si sente un abbaiar di cani. Continuando la salita diventa sempre più aspra, però la neve è buona; regge assai bene e si sprofonda poco: però qualcuno comincia a scoppiare, cerco di aiutare, insieme ad un altro, un prigioniero che non ce la fa più. Avvertiamo Alberto, ma questo dice che non può rallentare la marcia inquantoché si deve giungere al Guado di Coccia prima dell’alba, pena la sicurezza della spedizione: così quello deve essere abbandonato.

Si progredisce molto lentamente, in alcuni punti dovendo camminare quasi a quattro gambe perché i soli piedi non fanno presa (specie io, che non ho chiodi) sulla neve gelata nei punti più erti; il altri sprofondiamo fino al ventre: mi aiuta molto il bastone con la racchetta. Alle quattro, ormai del 25 marzo, siamo sul Guado, purtroppo il tempo è improvvisamente mutato, il cielo à nuvoloso e si alza un forte vento: ci fermiamo un buon quarto d’ora per attendere i più lenti; mangio un po’ di zucchero e biscotti con neve. Proseguiamo, ma poco dopo siamo costretti a fermarci, è cominciata una vera e propria tormenta e le guide non osano andare avanti così al buio: attendiamo per più di mezz’ora l’alba sotto un vento gelido e con nevischio, battendo i piedi per non farli congelare; io li sento zuppi: nella salita ho perso il basco e lo sostituisco con una maglia che mi fa da passamontagna.

Con la luce si ha una schiarita e ci rimettiamo in moto; ormai è però da scartarsi l’idea di salire fin sotto monte Amaro per poi scendere a Fara (S. Martino); bisognerà proseguire sul dorso meridionale della Maiella finché il tempo ce lo permetterà e poi buttarsi a valle: speriamo di non fare la fine della spedizione di Domenico (poche settimane prima scesero a valle entro le linee tedesche e furono catturati).

Al primo vallone Alberto comincia inspiegabilmente a scendere: dopo un po’ si ferma imbarazzato; lo raggiungo con Carlo Autiero: ha perso completamente la bussola e io con una vera bussola alla mano gli mostro che seguitando a scendere andiamo senz’altro a finire in mano ai tedeschi. Dobbiamo quindi risalire e dirigerci verso oriente: ora à Mario che ci guida. La tormenta diventa sempre più forte ed ormai non ci abbandonerà fino a destinazione. Oscar Autiero comincia a dire che non ce la fa più: sono le sette circa. La sua crisi si accentua: il fratello ed io siamo costretti a tirarlo a turno, mentre ci distacchiamo dal gruppo. Sono preoccupato che il distacco non si accentui troppo, perché la traccia che il gruppo lascia, poco marcata per il fondo gelato, può venire presto ricoperta dalla neve che fiocca. Fortunatamente il gruppo fa dei numerosi alt: molti sono infatti quelli che non ce la fanno più ed alcuni di essi debbono rimanere abbandonati: poveretti! Rimanere nella neve in quelle condizioni vuol dire la vita!

Ad un tratto Oscar si butta a terra dicendo di non farcela più, che si sente rompere il cuore e conclude: “Lasciatemi, andate pure avanti, io ho tanto sonno, dormo un po’ e poi vi raggiungo!”. Ha la faccia paonazza. Io e Carlo ci guardiamo scoraggiati, lo riprendiamo ad alta voce, lo scuotiamo: io gli verso dello zucchero in bocca e gli faccio mangiare un po’ di marmellata. Riusciamo a farlo alzare e continuiamo a trascinarlo fermandoci si può dire ogni cento metri e dicendogli che ormai si tratta solo di mezz’ora. Così fin oltre le dieci, storditi ed accecati dal vento e dalla neve, riunendoci ogni tanto al gruppo e poi nuovamente perdendo contatto. Fortunatamente pian piano Oscar supera la crisi, lui dice in virtù dello zucchero e della marmellata e cammina quasi senza aiuto.

Al quinto vallone iniziamo la discesa: le guide stesse non sanno neppure loro dove precisamente si vada a finire! Io dalla direzione tenuta e dalla strada fatta penso che al peggio dovremmo essere nel vallone di Taranta e quindi uscire nella terra di nessuno. Arrivati quasi a valle, attraverso una neve che in parte fresca e in parte non gelata regge poco, la tormenta cessa e vediamo sotto noi un paesetto quasi completamente distrutto. A vederci siamo assai mal ridotti: i piedi li sento gelati, specialmente il destro, dato che si è scucito il tallone della scarpa; le mani pure, perché i guanti di lana bagnati dalla neve sono diventati rigidi, ugualmente buona parte della maglia che ho in testa: alle sopracciglia ed ai capelli sulla fronte si è attaccata la neve che poi si è ghiacciata: non posso toglierla, altrimenti strapperei tutto. Che il paese sia Taranta viene riconosciuto solo mentre lo raggiungiamo: non si vede anima viva. Ci fermiamo alcuni minuti sulla strada rotabile, poi entriamo nel paese e ci viene incontro tra la nostra gioia un tenente indiano. Ce l’abbiamo fatta! L’indiano dice che il paese è completamente distrutto ed evacuato dai tedeschi che si trovano a neanche un chilometro (ce l’abbiamo fatta proprio di misura!); è zona neutra. Mentre arriva una pattuglia italiana di volontari che ci ha visti scendere dalla montagna proseguiamo a piedi per Lama dei Peligni, dove arriviamo stanchi, ma felici, alle quindici circa. Purtroppo sette prigionieri e tre italiani sono rimasti per strada. Attendiamo presso il locale comando inglese ed alle diciotto due furgoncini ci portano a Fara San Martino, dove dovremo trascorrere la notte. Delusione! Non letti caldi e morbidi come ci eravamo sognati durante il cammino, ma siamo costretti a passare la notte in due stanze in venticinque circa, piantonati da due inglesi: mangiare un quarto di scatoletta con biscotti; per fortuna ho qualcosa con me.

26 marzo

Dopo una notte insonne seguita ad una fatica eccezionale, alle dodici siamo portati a Casoli, dove al castello esiste un accantonamento per i “refugee from enemy territory” costituito da una specie di largo corridoio coperto ai due lati da uno strato di paglia. Là donne e uomini, giovani e vecchi: quando arriviamo noi hanno da poco portato via un morto. Lì possiamo finalmente dormire, se pure al meglio.

27 marzo

Svegliatomi mi trovo tutto indolenzito: non riesco a piegare i ginocchi; le due rotule, battute in una brutta caduta fatta nei pressi di Taranta, mi fanno male, così pure i piedi che sono rossi, gonfi e mi bruciano per un principio, penso, di congelamento; mi sento sporco: chissà quanto darei per un bagno!

Alle dieci ci portano alla Polizia per l’interrogatorio; là chiamano a parte gli “studenti”: io, Oscar e Carlo, pensando di trarre qualche vantaggio ci mettiamo in questo gruppo ed in sette veniamo condotti alla Field Security Section (F.S.S.) per subire là l’interrogatorio. L’interrogante è un sottufficiale. L’interrogatorio si svolge in modo diverso da come pensavo: domande particolareggiate sulla mia vita passata e su oggetti che ho con me ( ad esempio penna ed orologio), nessuna che riguardi informazioni di carattere militare. Infine una accurata perquisizione e sequestro di tutti gli oggetti che ho addosso fino al fazzoletto. Sento che c’è aria di diffidenza e di sospetto verso di me, ma non riesco a capire quale ne sia l’origine e quindi non posso chiarire niente. Esco e sono accompagnato immediatamente al precedente ufficio di polizia dove vengo tenuto a parte: là poi sono raggiunto dai due Autiero; aspettiamo che succeda qualcosa, tutti e tre sorpresi della situazione che si va creando; anche loro sono poco soddisfatti dei loro interrogatori: hanno ricevuto molte domande su di me. Alle 14,00 siamo ricondotti alla F.S.S. dove troviamo gli altri tre, e tutti e sette andiamo al castello per mangiare e tornare subito alla F.S.S. con i nostri bagagli. Nuovo interrogatorio e perquisizione, questa volta più breve, da parte di un capitano, un maresciallo e il sergente: spezzano una candela, trinciano un torrone di fichi e trattengono un astuccio di pronto soccorso, (trovati nel mio zaino) penso perché di fabbricazione tedesca. Così agli altri: ci fanno aspettare fino alle 18,00 circa, poi con il “maestoso” accompagnamento di ben due “police” italiani e due inglesi veniamo condotti con nostra grandissima meraviglia alla Caserma dei C.C.R.R. per trascorrere là la notte in camera di sicurezza. Fortunatamente il maresciallo, al quale diciamo come stanno le cose, ci usa alcune cortesie fra cui due materassi per noi tre ufficiali. Pensando alle cose avvenute, è chiaro che i maggiori sospetti sono su di me e si sono rivolti anche sugli Autiero e poi su D’Acquisto perché loro due amici miei e quest’ultimo amico loro. Gli altri tre non ci devono entrare. Ma perché questi sospetti su di me? Forse il passaporto con i bolli tedeschi dei miei tre viaggi in Germania? O il fatto stesso che io avendo la famiglia in Toscana sia passato da questa parte? Chi sa! Ma quel fatto della distinzione tra studenti e gli altri (che hanno subito interrogatori di pochi minuti) è stato fatto a caso o per una qualche indicazione? Sono sereno perché ho la coscienza tranquilla, ma temo solo che questa gente così diffidente, formatosi chissà per quale ragione un sospetto, non essendoci possibilità di chiarirlo a fondo, mi faccia languire chissà per quanti giorni in un campo di concentramento.

28 marzo

Rimaniamo fino alle 14,00 dai C.C.R.R. e poi ci portano in autocarro a Paglieta, campo di concentramento: una tenda, una muraglia di filo spinato e due sentinelle di giorno e quattro di notte per guardare sette poveretti. Mangiare, il solito: qua però un p’ più abbondante; dormire male, invero, è la prima volta che dormo sotto una tenda. Come ormai siamo abituati, una perquisizione: meno male che io non ho niente in tasca; ad Oscar Autiero il sergente perquisitore tentare di rubare un Longines d’argento, comprandolo con tre pacchetti di sigarette. Niente di interessante se non un inglese nato da italiani col quale facciamo quattro piacevoli chiacchiere. Nel complesso siamo assai contenti perché ci hanno detto che qua staremo solo un giorno. Ma allora perché stare un giorno qui se neppure ci interrogano?

29 marzo

Ore 11,00: partenza in un furgoncino con tre inglesi di scorta. Siamo proprio dei tipi pericolosi! Mentre ci aspettavamo che ci portassero a Vasto, ci conducono ad un casello ferroviario vicino alla stazione di Guglionesi. Là nuova perquisizione: interrogatorio; durante questo riesco a leggere sul rapporto trasmesso dal F.S.S. di Casoli al mio riguardo: “Definitely suspect”. Subito dopo ci separano dagli altri (qui infatti si trovano tutti quelli venuti con noi da Sulmona, più altre persone) che dormo lì in tenda e su carri bestiame e ci portano, i due Autiero, D’Acquisto ed io, ad un assai grande campo di concentramento situato circa 1 Km e mezzo distante. Il campo à diviso in due parti: metà per i tedeschi, che però saranno due o tre e metà per gli italiani. Sono quasi tutti militari presi in prossimità delle linee senza autorizzazione e due borghesi: il direttore e il cassiere del Banco di Napoli di Campobasso accusati politicamente. Ci scegliamo una tenda ed a noi si aggiunge un algerino non meglio identificato. Si chiama Aissiè, dice di essere stato fatto prigioniero dai tedeschi mentre combatteva in Tunisia nelle formazioni di De Gaulle: è venuto col nostro gruppo da Sulmona. Parla un cattivo francese, ha poca simpatia per De Gaulle, assai per Giraud ed anche per Pétain. Nel complesso è un bravo ragazzo, ma è molto sospettato dagli inglesi; mangiamo e dormiamo sulla dura terra (non c’è paglia) dopo aver fatto tra noi quattro chiacchiere poco allegre. Prevediamo tutti quanti un soggiorno un po’ lungo in questo campo, specie dopo quel giudizio che io ho visto a mio carico.

30 marzo

Passiamo quasi tutta la mattina senza sapere che fare. Improvvisamente verso le 11,00 vengono a chiamarci e ci portano dove eravamo stati ieri per un nuovo interrogatorio. Io, come al solito, per primo. C’è un tenente molto gentile: cerco di fare il possibile per chiarire la mia posizione e per questo ricorro a nomi che può darsi siano loro noti (in quanto impegnati a Sulmona nelle opere di assistenza ai prigionieri alleati): ci riesco facendo quelli di Scocco e Roberto Cicerone; Lì hanno un elenco con i loro nomi, evidentemente forniti da prigionieri inglesi liberati. L’atmosfera subito cambia; l’interrogatorio finisce amichevolmente e mi rendono tutti gli oggetti sequestratimi a Casoli. Dopo passo da due ufficiali italiani (fra essi un Bonistalli di Livorno) che mi fanno un breve interrogatorio. Poi è finita: ora non c’è che da attendere il treno per Bari! Anche gli altri tre terminano presto il loro interrogatorio. Solo un incidente: dal portafoglio di Oscar Autiero mancano lire 2 mila. Qualche inglese se l’è prese. Ora niente più campo di concentramento: si dorme in una tenda accanto al casello e ci viene usata qualche cortesia, però si deve ancora una volta dormire per terra.

31 marzo

Tutto il giorno si passa ad attendere invano l’arrivo del treno. Sempre fortunati: il treno che arriva tutti i giorni, oggi non ne ha voglia. Meno male, è una bella giornata! Si mangia male.

1 aprile

Mattinata passata nell’attesa del treno: finalmente alle 13,00, quando cominciamo a disperare, arriva. Partenza poco dopo e sosta a Termoli fino alle 16,30: naturalmente siamo in un carro bestiame ed il numero delle persone diventa sempre più numeroso strada facendo, finché non siamo ben pigiati. Viaggio più che lento. Di dormire non si può certo parlare.

2 aprile, domenica

Ore 10,15 arrivo a Bari. Subito al Comando Tappa che mi assegna al IX Raggruppamento Autieri: purtroppo mi dicono che il reggimento di mio fratello, Pinino, l’88° Fanteria, è in Sardegna, non potrò così rivederlo facilmente. Cominciamo a girare stanchi morti per trovare un alloggio: finalmente si trova una camera ammobiliata assai lurida, al modico prezzo di lire 50 per letto. Andiamo a mangiare alla mensa presidiaria e là incontriamo uno di Sulmona, amico degli Autiero, Mastrogiuseppe. E’ uno che si dà molto da fare alla Croce Rossa e a sentirlo parlare sembra però che esista solo lui. Dopo: una dormitina, cena e nuovamente a letto.

3 aprile lunedì

Mi presento al 9° Autieri: invece di aiutarmi effettivamente cominciano a mandarmi da Erode a Pilato, fra cui un interrogatorio al C.A.. Mi sento stanco morto, anche perché vado inutilmente in cerca del Prof. Fiore e delle famiglie dei conoscenti baresi rimasti a Scanno. Per dormire mi tocca rimanere dove ero ieri perché il Presidio offre alloggio solo ad un “villaggio baraccato”, distante dal centro più di 2 Km.

4 aprile martedì

Ricomincio a scarpinarmi assai scocciato di tutto quanto. Fortunatamente, incontro il professor Lavagna, conosciuto da militare nel ’42 quando ero in sosta a Bari per l’Albania. Sentita brevemente la mia storia, mi invita a prendere alloggio nel suo appartamentino. Finalmente uno che aiuta sul serio e non a chiacchiere. Cerco di trovare un minimo di biancheria occorrente e sono costretto a comprare un fazzoletto per lire 50 ed un asciugamano a lire 110. Almeno si trattasse di roba buona! Con questi prezzi limito a questo i miei acquisti. Nel pomeriggio vado a trovare il Prof. Canfora, al quale consegno il manoscritto di Calogero. Con lui incontro prima un dirigente del Partito Socialista a Bari e poi l’avvocato Pastina, da cui andiamo. Canfora mi fa una buona impressione, il socialista non potrei dire, Pastina non mi dice niente. La sera prendo alloggio da Lavagna: ha un bell’appartamento dove sta solo con un compaesano che gli fa da cameriere.

5 aprile mercoledì

Mi sento molto poco bene: forse è il frutto dei disagi della settimana passata che si fa sentire. Nel pomeriggio conosco il Prof. Fiore con cui mi intrattengo brevemente, con lui conosco il figlio Enzo e il Dott. Scarangella, segretario del Partito d’Azione a Bari. dai coloqui avuti con queste persone ieri ed oggi e dalla lettura dei giornali politici comincio a farmi un’idea di quella che è la situazione politica interna dell’Italia cosiddetta liberata: i partiti ed il Governo si sono irrigiditi fino a pochi giorni fa nelle contrastanti posizioni per la soluzione del problema interno. Questo non è in realtà molto semplice: invero è da ritenersi che se il Re non se ne è andato qualche ragione deve averla: il problema ha infatti anche un aspetto internazionale. Gli Alleati, e specialmente gli Inglesi, preferiscono che rimanga su il Governo Badoglio ed il Re, perché delle persone così compromesse dal passato regime non possono certo avanzare pretese.

Inoltre siccome evidentemente loro non interessa uno sforzo militare dell’Italia, hanno fatto il possibile per impedirlo, irrigidendo il contrasto e l’allontanamento fra partiti e Governo. Di questa situazione il Governo ha cercato di approfittare, disorientando l’opinione pubblica che i partiti tentavano sempre più di cattivarsi, con una serie di nuovi partiti e conseguenti giornali politici con apparenza democratica ma contenuto in fondo reazionario. In questi giorni la situazione è venuta cambiando: il riconoscimento del Governo Badoglio da parte della Russia e le conseguenti dichiarazioni del capo comunista italiano Togliatti (alias Ercoli) di volontà di colaborazione dei comunisti con il Governo Badoglio, hanno reso nuovamente dinamica la situazione. È entrato infatti nuovamente in giuoco il fattore del contrasto tra Russia e Anglo-Americani: il Comunismo vuole andare al potere per raggiungere i suoi scopi e benché stia sbandierando la bandiera della democrazia, dove precisamente punterà? Un’Italia comunista non è certo ciò che desiderano gli Anglo-Americani ed allora essi correranno ai ripari. Rebus sic stantibus, si addiverrà senz’altro in questi giorni ad una composizione della vertenza: se il Re non accetterà nessun compromesso il fronte dei partiti si sfascerà con una parte che collaborerà (comunisti e probabilmente socialisti e democratico-cristiani) ed una parte che non vorrà mollare: e questa sarebbe la soluzione peggiore. O il Governo accetterà un compromesso che possa salvare almeno qualcosa delle vecchie posizioni del Comitato ed allora tutti collaboreranno e la situazione sarà risolta molto meglio. Certo è da augurarsi una soluzione qualsiasi purché una unione porti ad una reale cobelligeranza dell’Italia.

6 aprile giovedì

Giornata passata in gran parte nella ricerca di qualche buono per acquisto vestiario, ma inutilmente: gli enti militari danno ben poco e per quello ci vuole niente di meno che il permesso del Ministero, i civili non hanno quasi niente e non danno assolutamente niente a chi è militare. Nel pomeriggio vado al cinema (proiezione del film “Golgota”) con Lavagna ed Amendola (ambedue sono i maggiori promotori del giornale “La Rassegna”): il film non è granché. Dopo vado ad una riunione del circolo “Pensiero e Azione” dove Valdo Gigli (alias Giorgio Spini) parla della “crisi dell’intellettualità italiana”.

7 aprile venerdì

Niente di eccezionale. Nel pomeriggio mi vengono a visitare i signori Lo Russo, che avevo fatto avvisare ad Altamura, ed ai quali do notizie di Leonardo: più tardi vado a trovare la famiglia De Nigris ed altri per dare notizia di parenti incontrati nel territorio occupato.

9 aprile domenica

È Pasqua: un po’ di malinconia; la passo quasi completamente a casa.

11 aprile martedì

L’ambiente del 9° Autieri mi appare di giorno in giorno peggiore: dal punto di vista politico è un covo di fascisti e di retrivi conservatori o al meglio di scettici al cento per cento. Questo è quello che mi fa più rabbia ed oggi, discutendo con due colleghi, ad un certo punto sono stato costretto a scattare. “Il popolo italiano” dicono “non è maturo; è un popolo di ‘servi’”: è la solita ributtante frase di chi vuol fare l’uomo superiore e fregarsene di tutto. Sarà pure difficile, rispondo io, l’opera di rieducazione ed elevazione morale e politica, così difficile da far temere addirittura una quasi -impossibilità, ma perché non voler almeno tentare? “La cosa sarà così lenta che i frutti non li potranno vedere se non i nostri pronipoti: ed allora perché debbo affaticarmi io?”, ha avuto la sfacciataggine di ribattere uno. A questo punto, pur conservando una calma apparente, sono scattato. Altro argomento negativo è quello di ammettere una disonestà e malafede generale, per cui tutti quanti agiscono solo per il proprio sudicio vantaggio; infine in molti l’animo è ancora fascista e si seguita a dire che il fascismo era una gran bella cosa, solo la disonestà di alcuni lo ha rovinato. Dopo questa discussione, un collega mi ha consigliato di moderarmi perché potrei avere delle noie di servizio dai più elevati in grado, di opinioni politiche fascisteggianti. Invece ora che so questo, pigerò sull’argomento quanto più ad alta voce potrò; di punizioni disciplinari non me ne importa; se poi non mi vogliono, mi mandino altrove; gliene sarò grato!

12 aprile mercoledì

Giornata normale: mi ambiento sempre più con Lavagna. Nel pomeriggio ho letto il proclama del Re annunziante il suo ritiro a vita privata e la luogotenenza al figlio Umberto. Però il passaggio sarà effettivo solo quando Roma sarà liberata. È un tentativo di compromesso per cercare di venire un po’ incontro ai partiti pur cercando di salvare al massimo la monarchia col dimostrare la spontaneità del passo fatto. Comunque è da ritenersi che non tutti i partiti si contenteranno di questa dichiarazione per partecipare al Governo: questo potrà forse essere l’atteggiamento specie del Partito d’Azione e dei Liberali. I comunisti invece accetteranno senz’altro e così penso i democristiani; si dice addirittura che i comunisti avrebbero richiesto i quattro Ministeri più importanti (Interni, Esteri, Finanze, Economia)! Certo la situazione è molto grave, comunque in questi giorni si verrà ad una chiarificazione dipendente ormai unicamente dall’atteggiamento che assumeranno i partiti. Data la situazione, specie per il fatto che non si sa quale sia veramente il programma dei comunisti (le loro attuali dichiarazioni di principi democratici fino a che punto sono sincere?), non si sa cosa augurarsi nel caso che tutti i partiti in blocco non decidano di addivenire alla collaborazione (il che sarebbe a mio avviso la cosa più desiderabile).

13 aprile giovedì

Nella mattinata sono andato con Lavagna all’Università per informarmi circa la possibilità di dare esami di Legge. Là abbiamo trovato Spini, che già avevo conosciuto alla sede del Partito d’Azione ed abbiamo parlato della situazione politica. Lui è dell’opinione che il meglio sarebbe che i comunisti vadano soli al potere e così, data la impossibilità attuale di migliorare la situazione interna per i due problemi più importanti (partecipazione alla guerra e situazione alimentare), il loro insuccesso sarebbe assai probabile e quindi una buona iniezione di vaccino anti-comunista (evidentemente Spini non crede alle attuali dichiarazioni democratiche di Togliatti e compagni); però lui sostiene che anche se altri partiti vorranno collaborare, il Partito d’Azione farà bene a rimanere sulle sue posizioni di intransigenza, rischiando sì per il momento di venire strangolato ma potendo così prendere posizione di aperta opposizione anche contro i comunisti. Benché in parte possano essere giusti, questi ragionamenti non mi hanno convinto. A colazione sono stato dai signori De Nigris, molto gentili.

14 aprile venerdì

Sono comparse sui giornali le prime prese di posizione ufficiose dei principali esponenti di alcuni partiti rispetto alle dichiarazioni del Re. Mentre comunisti e socialisti (dei quali si prospetta una probabile fusione: ciò è stato detto dallo stesso Togliatti ad una riunione comunista a cui partecipava anche il capo dei socialisti Longobardi) si sono dimostrati ormai decisi a collaborare, Alberto Cianca per il Partito d’Azione ha dichiarato che la dichiarazione regia non muta per niente la situazione politica interna quale era prima del congresso di Bari: è quindi da dedurre che il Partito rimarrà intransigente. Domani avverrà la decisione nella riunione del Comitato a Napoli, e così vedremo se si spezzerà il fronte unico dei partiti anti-fascisti. La sera sono andato alla F.U.C.I. con Lavagna che vi doveva tenere una conversazione sulle rappresentanze elettorali: c’erano una ventina di studenti universitari, dei quali solo due o tre assai preparati.

16 aprile domenica

Vado a colazione dagli Altieri: brava gente, sebbene i figli troppo animati dal desiderio di fare i bei giovani. La radio annunzia che la Giunta esecutiva ha deciso all’unanimità la collaborazione dei partiti al Governo. Finalmente! La situazione si è chiarita nel modo che mi sembra il migliore: ci sono voluti più di sette mesi! Ora vedremo come sarà composto il Governo.

18 aprile martedì

Come ieri. Il Ministero Badoglio si è dimesso ed il Maresciallo è stato incaricato dal Re di formarne uno nuovo su basi democratiche. Meno male! Molto meglio così che se si fosse operato un semplice rimpasto, anche su larga scala, del Ministero in carica.

19 aprile mercoledì

Si attende la formazione del nuovo Ministero; si cominciano a vociferare vari nomi: si parla di Croce come vice presidente inorario (Badoglio manterrebbe la presidenza), Arangio Ruiz a Grazia e Giustizia, Omodeo all’Educazione, agli Esteri De Nicola o Sforza.

20 aprile giovedì

Finalmente ricevo notizie di mio fratello Giuseppe che è ora in Sardegna: cercherò, se sarà possibile, di andare qualche giorno in licenza da lui.

21 aprile venerdì

Questo nuovo Ministero non si vede ancora: i giornali annunziano una serie di consultazioni di Badoglio con i rappresentanti dei vari partiti, eccetto quello d’Azione. Si dice che quest’ultimo non collaborerà: veramente alla riunione di sabato della Giunta il rappresentante del partito votò per il sì mentre Cianca, che ne è il capo, si ritirò dalla riunione a cui assisteva prima della votazione e dichiarò alla stampa, come opinione strettamente personale, che lui non poteva fare compromessi con la propria coscienza. Certo non comprendo questa intransigenza che, seppure è giusta in sede di principi, non è opportuna nella situazione presente; ed in politica ritengo che si debba a volte dare la preferenza all’opportuno.

22 aprile sabato

Finalmente è stata comunicata la composizione del nuovo Ministero, al quale hanno partecipato tutti i partiti del Congresso di Bari. Eccola. Primo Ministro: Badoglio. Ministri senza portafoglio: Croce (liberale), Sforza (indipendente), Di Rodinò (democristiano), Togliatti (comunista), Mancini (socialista). Sottosegretario alla Presidenza: Morelli Renato. Esteri: Badoglio, ad interim. Sottosegretario: Prunas (diplomatico). Interni: Salvatore Aldisio (democristiano); sottosegretari: Nicola Salerno (socialista), Filippo Caracciolo (Azione). Agricoltura e Foreste: Fausto Gullo (comunista); sottosegretario: Mario Bergami (liberale). Giustizia: Vincenzo Arangio Ruiz ( liberale); sottosegretario: Nicola Lombardo (democr. lavoro). Guerra: Gen. Taddeo Orlando; sottosegretario: Mario Palermo (comunista). Marina: ammiraglio Raffaele De Courten; sottosegretario: Domenico Albergo (socialista). Aeronautica: Renato Sandalli, generale. Pubblica Istruzione: Adolfo Omodeo (Azione); sottosegretario: Angelo Raffaele Iervolino (democristiano). Finanze: Quinto Quintieri (indipendente, direttore del Banco di Calabria); sottosegretario: Antonio Pesenti. Lavori Pubblici: Alberto Tarchiani (Azione); sottosegretario: Adolfo Cilento (democr. lavoro). Comunicazioni: Francesco Cerabona (democr. lavoro); sottosegretario: generale Di Raimondo e Mario Fano (indipendente). Lavoro, Commercio e Industria: Attilio Di Napoli (socialista); sottosegretario: Francesco Sansonetti (democristiano).

In conclusione:

Liberali 2 ministri e 2 sottosegretari,

Azione 2 ministri e 1 sottosegretario

Democrazia del lavoro 1 ministro e 2 sottosegretari

Comunisti 2 ministri e 2 sottosegretari

Socialisti 2 ministri e 2 sottosegretari

Democristiani 2 ministri e 2 sottosegretari

Indipendenti 2 ministri e 2 sottosegretari

Militari 4 ministri e 1 sottosegretario

Si è quindi in equilibrio: i ben cinque ministri senza portafogli sono dovuti al voler dare la più larga base possibile al Gabinetto. Di nomi noti mancano: Cianca, come era previsto dopo le sue ultime dichiarazioni (meno male, non si è portato dietro l’intero Partito d’Azione); De Nicola, che aveva fatto l’intermediario fra il Re ed i Partiti (forse sarà tenuto da parte come un candidato alla Presidenza del Ministero che succederà all’attuale), e Longobardi, Capo del Partito Socialista: non capisco perché.

Mario Setta

_______________________________________________________

Cfr.

“Il Sentiero della Libertà, un tratto di strada con Carlo Azeglio Ciampi”, ed. Qualevita, Sulmona 2001;

“Il Sentiero della Libertà, un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi”, Laterza, Roma-Bari 2003.

FINE