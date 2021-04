Il secolare eremo del Monte Morrone

Sulmona, 3 aprile– Il monte Morrone è massiccio montuoso caro a tutti gli abitanti dei borghi secolari della Valle Peligna, ed è custode d’un passato autorevole legato alla figura di Pietro Angeleri Sua Santità Papa Celestino V, il quale si ritirerà sull’eremo di Sant’Onofrio quale eremita. Percorrendo la strada della Badia Morronese, una volta giunti nel piazzale che conduce al santuario di Ercole Curino, il quale sorge alle falde del monte Morrone, nei luoghi che la tradizione locale ha da sempre associato alla memoria del poeta latino Ovidio, nato a Sulmona nel 43 A.C. e morto in esilio a Tomis, sul Mar Nero, nel 17 d.C. Percorrendo un sentiero sulla montagna si giunge all’eremo per vivere il fondamentale collegamento con la storia.

L’eremo risale al XIII secolo ed è custode imperituro della figura di Pietro Angeleri con la sua vita e la sua missione spirituale in qualità di Pontefice. Si possono ammirare la chiesa con i suoi affreschi, l’oratorio sempre adornato di preziose testimonianze artistiche degli dipinti. Percorrendo la scala in pietra esterna si giunge alla grotta nella quale, Pietro Angeleri, si ritirava per la preghiera; essa è stata realizzata nella roccia. Vi sarebbe una tradizione legata alla grotta I fedeli usano strofinarsi contro la nuda roccia resa umida dall’acqua che vi sgorga (quella dove avrebbe dormito il santo e che ne conserverebbe l’impronta del corpo), per ottenere guarigione alle malattie reumatiche. Il luogo sacro il 19 maggio festa liturgica di Celestino è meta di molti fedeli, i quali giungono da ogni località, per non interrompere la secolare fede cattolica e tradizione liturgica. Pietro Celestino è venerato come santo, con il nome di Pietro Celestino da Morrone, È patrono del comune di Isernia, che ne rivendica i natali, e compatrono dell’Aquila, di Ferentino, di Urbino e del Molise. Dopo la morte di Sua Santità Nicolò IV il collegio dei cardinali, si riunisce per l’elezione del nuovo pontefice, ma non trova l’accordo. Il 5 luglio 1294, dopo ben ventisette mesi, il collegio dei cardinali elegge il frate Pietro Angeleri, nato a Isernia nel 1215 da una famiglia di contadini, penultimo di dodici figli il quale, giovanissimo, decide di farsi monaco benedettino. Una volta aver ricevuto la consacrazione sacerdotale a Roma egli decide di ritirarsi nell’eremo posto sul Monte Morrone nei pressi di Sulmona.

Interrotta per un certo lasso di tempo la realtà di eremita, Pietro Angeleri organizza un gruppo molto attivo, che sarà una congregazione avente il nome di Frati di Pietro da Morrone dal nome del fondatore e, in seguito, avrà il nome di Celestini. I cardinali procedono a chiamare Pietro Angeleri a Perugia, ma egli li convocherà a l’Aquila, città nella quale, il 29 agosto 1294, Pietro viene consacrato all’interno della chiesa di Santa Maria di Collemaggio con il nome di Celestino V. Una storia illustre ed immortale quella di Papa Celestino V. Pietro Angeleri muore il 19 maggio del 1296; in primis è tumulato nel monastero di Sant’Antonio a Ferentino, in secundis le sua spoglie mortali verranno traslate nella basilica di Santa Maria di Collemaggio ad Aquila.

Soffermandoci alla storia del conclave va precisato che, in senso prettamente tecnico e procedimentale, il primo conclave della storia avviene a Perugia nell’anno 1216, nel quale si elegge Sua Santità Onorio II, ma non rimane quale procedura elettiva. L’avvenimento storico più autorevole del conclave si ha a Viterbo fra il 1268 e il 1271,quando si elegge papa Gregorio X, che procede ad introdurre definitivamente il conclave quale procedura nell’anno 1274, mediante la procedura del completo isolamento dei cardinali. L’eremo di Sant’Onofrio, dalla sua posizione ed altura, domina incontrastato la Valle Peligna da secoli, ed è custode d’un passato celebre mai obliato.

Andrea Pantaleo